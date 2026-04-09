Antoinette Rijpma-de Jong is getroffen door een groot persoonlijk drama. De topschaatsster meldt tijdens haar vakantie in de Verenigde Staten op Instagram het trieste nieuws van een overlijden binnen haar familie.

Een zware klap voor de olympisch kampioene op de 1500 meter in Milaan. Uren nadat ze aankwam bij de White Stallion Ranch in de stad Tucson, plaatste ze op haar Instagram dat haar opa is overleden. "Mijn paardenvriend, mijn alles, mijn pake (Fries voor 'opa', red.)! Ik ga je zo erg missen", schrijft een geëmotioneerde Rijpma-de Jong.

Veel steun

Haar collega-schaatsers steken Rijpma-de Jong massaal een hart onder de riem. Ook haar jongere zusje Michelle de Jong reageert op het emotionele bericht. Verder laten onder meer ploeggenoten bij Team Reggeborgh, Femke Kok en Tim Prins, met 'sterkte' en hartjes weten dat ze aan haar denken.

Het is onbekend of het overlijden van haar opa invloed heeft op de vakantieplannen van de Nederlandse schaatsster en haar man Coen Rijpma.

Olympisch kampioene

De 31-jarige Rijpma-de Jong beleefde in februari van dit jaar de Olympische Spelen van haar leven. De schaatsster van Team Reggeborgh pakte het goud op de 1500 meter na een zinderende race. Ze profiteerde van de afwezigheid van Joy Beune, die de jaren ervoor alle races won op de 1500 meter. Door een misser tijdens het OKT wist Beune zich echter niet te kwalificeren voor 'haar' 1500 meter.