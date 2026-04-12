Robin Groot baarde in 2025 de nodige opzien met haar keuze om al op haar 24ste te stoppen met schaatsen. Maar stilzitten zit er niet bij voor de voormalig topatlete. Groot traint volle bak voor haar 'grote doel'. En dat komt nu wel heel dichtbij.

Medio 2025 maakte Robin Groot bekend haar schaatsen aan de wilgen te hangen. En dat al op haar 24ste. Het voormalig toptalent, dat zeer succesvol was in de jeugd met meerdere wereldtitels, was niet 'happy' meer met het bedrijven van haar sport. Helemaal stoppen met sporten was het dan ook weer niet voor Groot. Daarom kondigde ze aan toe te werken naar een nieuw groot doel.

Nieuw doel

Na haar actieve carrière als schaatsster besloot de inmiddels 25-jarige Groot zich, naast haar studie, toe te leggen op het hardlopen én de immens populaire, nieuwe sport Hyrox. Er staat nu een hels karwei op haar te wachten: zondag neemt ze deel aan de marathon van Parijs. En dat kan best spannend worden.

In een openhartige post op haar eigen Instagram deelde Groot eerder deze week haar aanloop naar het grote evenement met haar 135.000 volgers. "Nog drie dagen tot de marathon van Parijs…", begon de atlete uit Alkmaar. "De afgelopen twee maanden heb ik veel kilometers gemaakt." Inmiddels heeft ze haar startnummer al opgehaald.

'Niet altijd makkelijk'

Wel was het voor haar niet altijd eenvoudig om tijd te vinden voor een rondje hardlopen. "Het combineren met werk en studie was niet altijd makkelijk, but I did it", vertelt Groot daarover. "Nu is het tijd om gas terug te nemen en te vertrouwen op alles wat ik heb opgebouwd. Spannend, maar vooral heel veel zin in", besluit een gemotiveerde atlete.

Wereldberoemde marathon

De marathon van Parijs is één van de grootste marathons van Europa. De tocht begint traditiegetrouw op de Champs-Élysees en brengt de deelnemers, waaronder dus Groot, langs vrijwel alle bekende bezienswaardigheden in de Franse hoofdstad. De hardlopers finishen op de beroemde Avenue Foch, vlakbij de Arc de Triomphe. Dit jaar is het bovendien een speciale editie, daar exact vijftig jaar geleden, in 1976, de eerste race werd gelopen.