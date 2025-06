Topschaatsster Angel Daleman (18) blikt terug op roerige periode: 'Het had ook anders gekund, dat was fijner geweest'

Angel Daleman wordt gezien als het grootste schaatstalent van Nederland, maar het ging allemaal niet vanzelf om onderdak te vinden bij een commerciële ploeg. Haar lot kwam zelfs in handen van andere mensen te liggen. Een roerige periode, zo erkent de pas 18-jarige topsportster. "Jammer dat het zo is gegaan."

Wat goed is, komt snel. Dat geldt zeker voor de ontwikkeling van Daleman. Ze beleefde vorig jaar haar echte doorbraak in de schaatswereld. Maar door haar jonge leeftijd (destijds 17 jaar) kon ze volgens de regels van de KNSB nog geen profcontract tekenen. De oplossing was dat ze meetrainde met Team Essent. En zelfs dat bleek nog lastig genoeg.

'Meetrainer' Daleman bij Team Essent

Daleman kreeg een bijzonder stempel opgeplakt. "De meetrainer", zegt ze zelf in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "Stagiair mocht ook niet. Ik was meetrainer." Inmiddels zijn de tijden veranderd. Ze tekende onlangs haar eerste profcontract bij Team Essent. Voelt dat anders? "Je loopt natuurlijk in de kleding van Team Essent, maar voor de rest voelt het eigenlijk best hetzelfde."

Terug naar de deal met Team Essent. Ook op inmiddels 18-jarige leeftijd mocht Daleman eigenlijk nog geen overeenkomst met een commerciële ploeg sluiten. De KNSB legde vervolgens de bal bij de andere teams. Zij moesten plotseling goedkeuring verlenen om voor Daleman een uitzondering te kunnen maken. Tot haar grote opluchting gebeurde dat uiteindelijk ook.

'Gedoe' rond contract Angel Daleman

"Het was wel veel gedoe. Ik ben blij dat het allemaal achter de rug is. Nu kan ik gewoon lekker schaatsen", zegt Daleman in de schaatspodcast van Sportnieuws.nl over die lastige periode. "Wel jammer dat het zo is gegaan. Gelukkig hebben ze besloten dat het mocht, dus dat is heel fijn. Maar het had ook anders gekund. Dat was wel fijner geweest."

Overigens toonden andere ploegen ook interesse in Daleman. "Er waren wel wat ploegen die wilden", beaamt Daleman. Maar het 18-jarige toptalent heeft nooit getwijfeld. "Ik wilde gewoon bij Jac (Orie, red.) blijven. Daar heb ik voor gekozen. Ik ben ook echt heel blij."

Angel Daleman en Beau Snellink in de schaatspodcast van Sportnieuws.nl

