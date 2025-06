Angel Daleman en Beau Snellink schuiven in Thialf aan voor de schaatspodcast van Sportnieuws.nl. Bij Team Essent zijn zij ploeggenoten van elkaar en tegenwoordig gaan ze ook als liefdeskoppel door het leven. Samen beleven ze veel lol, maar komend seizoen staat ook in het teken van de Winterspelen in Milaan. Het schaatsduo zorgt in een exclusief gesprek direct voor de nodige luchtigheid.

Zo krijgen Daleman en Snellink in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside onmiddellijk een lastig dilemma voorgelegd: voor eeuwig bij elkaar of olympisch goud? "Het wordt dus zo'n podcast", lacht Snellink, die samen met zijn vriendin de humor er wel van kan inzien. "Ik denk dat ik 'em even in het midden laat."

Trainingskamp met Team Essent in Collalbo

Het ijs is in elk geval direct gebroken. "Ik moet zeggen: wel een goeie vraag", vindt de 24-jarige Snellink. "Maar ik laat 'em toch even in het midden." Al snel wordt het gesprek verlegd naar de sportieve kant. Vlak voor de opname van de podcast waren Daleman en Snellink namelijk net teruggekeerd van het trainingskamp met Team Essent in Collalbo.

Openhartige topschaatsers Angel Daleman en Beau Snellink geven geheim prijs over relatie: 'We zaten op een roze wolk en gingen als een raket' Angel Daleman (18) en Beau Snellink (24) bewegen zich als twee gelukkige schaatsers door het leven. Ze staan allebei onder contract bij Team Essent en hebben sinds dit jaar ook nog eens een liefdesrelatie met elkaar. Samen zijn ze begonnen aan een ontdekkingsreis, met naast hun liefde voor elkaar ook een groot sportief doel. "Dat brengt ons naar een hoger niveau."

"Het was heerlijk. Lekker warm. Het was echt top", stelt Daleman, die inmiddels 18 jaar is. "Het blijft heel mooi. Hartstikke leuk daar." Snellink vult zijn vriendin aan: "Het is een prettige plek om te komen. Je wordt al beter als je er alleen al bent."

Daleman kreeg in Collalbo veel energie van de gecreërde omstandigheden. "We trainen veel daar. Maar hebben ook wel rustdagen." Dat is ook de conclusie van Snellink: "Het is gewoon een olympisch seizoen. De ballen gaan op alles zo hard mogelijk trainen en kijken waar de grenzen liggen. Het is hartstikke goed gelukt. Nu gaan we gewoon weer de zomer in met wetende wat we kunnen en hoe we het kunnen."

Schaatstopper Beau Snellink zit samen met vriendin Angel Daleman op 'de goede route': 'Het wordt alleen maar leuker en mooier' Beau Snellink is dolblij met zijn contractverlenging bij Team Essent. De topschaatser heeft voor twee jaar bijgetekend bij de ploeg van coach Jac Orie en ligt nu vast tot en met 2028. Dat betekent ook dat hij de komende jaren voor het hetzelfde team als zijn vriendin Angel Daleman rijdt. "Ik denk dat ik hier nog flinke stappen kan maken", reageert Snellink tegen Sportnieuws.nl.

Daleman en Snellink onder contract bij Team Essent

Snellink verlengde onlangs zijn contract bij Team Essent tot de zomer van 2028. "Het voelt goed bij dit team en ik denk dat ik hier nog flink stappen kan maken." Zijn geliefde Daleman tekende eerder dit jaar al een verbintenis tot medio 2027. Dat betekende direct haar eerste profcontract.

De situatie rond het 18-jarige schaatstalent deed overigens veel stof opwaaien. De andere commerciële schaatsteams moesten namelijk akkoord geven of de KNSB voor Daleman vanwege haar jonge leeftijd een uitzondering mocht maken om toch al een contract bij een commerciële ploeg te kunnen tekenen. Dat 'jawoord' kwam er tot haar opluchting uiteindelijk ook. "Het was wel veel gedoe. Ik ben blij dat het allemaal achter de rug is."

Overvallen schaatssensatie Angel Daleman weet niet wat ze meemaakt: 'Zijn ook niks meer gewend' De Nederlandse schaatssters zijn echt wel wat gewend, maar wat hen deze week overkwam, dat hadden ze niet aan zien komen. En vooral Angel Daleman (18) had het daar erg zwaar meer.

Winterspelen in Milaan

Daleman en Snellink maken zich met Team Essent op voor een spannend seizoen. Beide topschaatsers moeten zich aan het einde van dit jaar (26 tot en met 30 december) via het OKT in Thliaf zien te plaatsen voor de Winterspelen van volgend jaar in Milaan.

In gesprek met Angel Daleman en Beau Snellink

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside schuiven Angel Daleman en Beau Snellink aan. Beide topschaatsers gaan dieper in op hun liefdesrelatie en de sportieve ambities binnen Team Essent, geven antwoord op lastige dilemma's en kijken alvast vooruit naar de Winterspelen van volgend jaar in Milaan. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.