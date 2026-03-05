Erin Jackson baarde donderdagavond opzien tijdens het WK sprint in Thialf. De Amerikaanse topschaatsster onderbrak tijdens de 500 meter haar rit om haar bril recht te zetten.

Femke Kok, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus toonden direct hun klasse tijdens de openingsdag van het WK sprint in Thialf. Kok en Schulting eindigden respectievelijk eerste en tweede op de eerste 500 meter. Fledderus eindigde als vierde in eigen huis. Toch was het vooral een Amerikaanse die opviel.

Jackson, die tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing nog goud won op de 500 meter, onderbrak in donderdag in Thialf haar snelheid kort om haar bril recht te zetten, nadat die iets was afgezakt op haar neus. "Een rare rit van Jackson", vond één van de commentatoren van de NOS. "Wat een merkwaardige actie om tijdens die rit, ik meende dat gezien te hebben, die bril even recht te zetten", vulde een ander aan.

'Dit verwacht je niet'

"Jackson komt daar de bocht uit en dan op het rechte stuk gaat die bril even af. Dit verwacht je niet op de sprint. Je verwacht het helemaal niet op de 500 meter", klonk het vervolgens toen de beelden van de rit van Jackson herhaald werden. De Amerikaanse noteerde uiteindelijk met 38.02 seconden de zevende tijd.