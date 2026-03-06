De Nederlandse vrouwen hebben voor sensatie gezorgd op de WK sprint in Thialf. Femke Kok, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus staan na de twee omlopen op de 500 en 1000 meter op plek één, twee en drie in het klassement. Er barstte een groot Oranje-feest los in Heerenveen.

De Nederlandse topschaatssters kwamen pas laat in actie op de tweede 500 meter vrijdag. Fledderus startte als eerste van de drie in Thialf, maar dat gebeurde pas in de voorlaatste rit. Ze nam het daarin op tegen de nummer vier van het klassement, de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. Het verschil tussen de twee in de stand in erg klein. Ziomek-Nogal was op de tweede 500 meter sneller dan Fledderus, maar de Nederlandse behield wel de derde plek in het klassement.

Femke Kok - Suzanne Schulting

De laatste rit op de 500 meetr ging tussen de nummers één en twee van het klassement en dus was er een Nederlandse clash tussen Kok en Schulting. De schaatsster van Team Reggeborgh is met een gouden en zilveren olympische medaille teruggekeerd uit Milaan en daarom topfavoriet voor de wereldtitel. Ze zorgde donderdag al voor sensatie met een baanrecord op de 500 meter in Thialf. Vrijdag bewees ze opnieuw haar klasse met de snelste tijd: 36.76. Schulting klokte wederom de tweede tijd: 37.48.

Schulting werd vorige week Nederlands kampioene sprint en stelde zo haar plek op de WK veilig. Ze blijkt na die inspanning geen last te hebben van vermoeidheid en presteert ook op het internationale podium goed. Ze werd op dag 1 zowel de 500 als 1000 meter tweede achter Kok.

1000 meter

Op de 1000 meter kwam Schulting als eerste Nederlandse in actie. Zij stelde de zilveren plak veilig met haar tijd van 1:14.12. In de laatste rit was het de beurt aan Kok en Fledderus om hun podiumplaats vast te houden. Dat lukte beide schaatssters van Team Reggeborgh. Kok reed 1:13.38 op het laatste onderdeel. Fledderus klokte 1:15.07.