Femke Kok straalde als nooit tevoren toen ze zondagavond laat werd gehuldigd in het TeamNL Huis in Milaan. De Nederlandse topschaatsster won eerder op de dag goud op de 500 meter en ging zonder Jutta Leerdam naar de speciale plek met duizenden fans om haar tweede feestje te vieren. Eerder was ze er ook al na haar zilveren medaille op de 1000 meter. Op het podium deed haar trainer een bijzondere oproep.

Jutta Leerdam kreeg dit keer in Milaan het zilver omgehangen, maar de olympisch kampioene op de 1000 meter was niet bij de huldiging aanwezig. Zij was niet fit genoeg en krijgt naar alle waarschijnlijkheid later alsnog haar feest.

'Met goud alleen maar vetter'

Het publiek onthaalde Kok als een ware olympisch kampioene. Ze schreeuwde zelf ook van geluk in de microfoon van host Rob Kemps, bekend van Snollebollekes. "Toen ik hier met zilver stond dacht ik al van: met goud wordt dit alleen maar vetter", riep Kok uit, waarna het publiek haar weer op een rondje applaus trakteerde. Haar trainer Dennis van der Gun werd vervolgens het podium op geroepen om de speciaal ontworpen TeamNL-oorkonde uit te reiken.

'Een leuke, lieve vriend'

Van der Gun kreeg de microfoon onder zijn neus gedrukt en begon natuurlijk met Kok te feliciteren en op te sommen wat ze allemaal gewonnen had. "23 wereldbekers, drie wereldtitels en nu ook olympisch kampioen. Wat wil je nog meer?", begon hij. Maar toen Kemps de microfoon weer naar zich toe trok bedacht Van der Gun zich ineens iets en eiste hij weer even de aandacht op. "Ik zat dus te denken: wat wil Femke nog meer? Het enige dat nog ontbreekt, is een hele leuke, lieve vriend!", riep hij uit, waarna Kok verlegen lachte en het publiek joelde.

Ook nog de 1500 meter

Kemps, die dat niet aan zag komen, sloot de ceremonie snel af voordat het ongemakkelijk zou worden voor Kok of Van der Gun. Het 'We Are The Champions' werd ingestart en zo kwam de huldiging al snel ook weer ten einde. Dat is maar goed ook voor Kok, want ze moet rustig aan doen. Vrijdag 20 februari wacht voor haar de derde en laatste afstand op de Winterspelen in Milaan. Zij gaat dan haar eerste internationale 1500 meter rijden, nadat ze zich op het OKT had geplaatst ten koste van wereldkampioene Joy Beune.

