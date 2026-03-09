Jenning de Boo en Femke Kok zijn afgelopen seizoen uitgegroeid tot een soort popsterren. Heel Nederland kent de twee topschaatsers inmiddels vanwege hun olympische medailles, maar ook omdat ze duidelijk maakten dat ze allebei nog single zijn. Hun liefdesleven lag na de WK sprint nog één keer onder een vergrootglas. Kunnen de teamgenoten niet eens samen op date?

Het ging voor, tijdens en na de Winterspelen in Milaan veel over De Boo en Kok in relatie tot hun liefdesleven. Coach Dennis van der Gun maakte tijdens de huldiging al de grappig bedoelde opmerking dat Kok nog op zoek is naar een vriend en ook De Boo deed uitspraken over zijn zoektocht naar 'de ware'. Na de WK sprint, waar ze het seizoen allebei afsloten met goud, gingen ze in op de vraag of ze niet eens met elkaar moeten daten om uit te zoeken of er wat is.

Kok en De Boo een relatie samen?

"Of ik en Femke moeten daten?", reageert De Boo bij Shownieuws op die vraag. "Dat gaat niet zo snel gebeuren, denk ik. We matchen wel lekker hè? Zeker", zegt hij op de opmerking van de verslaggeefster dat de twee wereldkampioenen van Team Reggeborgh goed zouden passen samen. "Nee, ik zit al heel lang bij Femke in het team en we zijn gewoon supergoede teamgenoten."

Veel DM's

De twee duiken steeds vaker bij elkaar sociale media in filmpjes op, vaak vergezeld door ploeggenoot Kjeld Nuis. Samen maken ze virale filmpjes en omdat Kok en De Boo allebei single zijn, is de link al snel gelegd. Maar ze komen absoluut geen aandacht tekort van andere geïnteresseerden in hun DM's. "Het is vooral even wennen, ik ben al die aandacht niet gewend", zegt De Boo. "Ik hoop dat de mensen me kennen als schaatser, dat is voor mij nummer 1. De rest is allemaal mooi meegenomen."

'Het is niet normaal'

Hij en Kok kregen na de Spelen en hun openbaringen dat ze single zijn, honderden berichtjes. Kok: "Het is niet normaal. Ik heb geen tijd om op alles in te gaan en heb ook niet stiekem al gekeken", lacht ze. "Ik heb zeker een bepaald type, maar weet je: we gaan na dit seizoen lekker verder daarmee. Nu even niet." Ook De Boo gaat er nu pas aandacht aan besteden. "Het zijn er heel veel en ik vind het heel leuk, maar ik wachtte er allemaal mee."