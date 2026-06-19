Topschaatsster Femke Kok is voor veel mensen een voorbeeld met haar bijzondere prestaties. Maar zelf bewondert ze ook grote sporthelden, waaronder Femke Broeders-Bol. Ze doet een boekje open over hun eerste ontmoeting.

Kok en Broeders-Bol waren samen aanwezig bij een concert van Suzan en Freek in het GelreDome in Arnhem. "Eindelijk", zegt de schaatsster over hun ontmoeting in een dagvlog voor TeamNL.

"Het voelt wel raar, want ik heb het idee dat ik haar al best lang ken", vervolgt ze. "Omdat ik haar natuurlijk volg en haar sport echt super leuk vind. Het klikte wel echt heel erg goed."

Olympisch kampioenen

De twee sporticonen hebben dan ook veel gemeen. Naast dezelfde voornaam zijn ze ook beiden in bezit van een olympisch gouden medaille. Kok won haar titel afgelopen februari op de 500 meter tijdens de Winterspelen. Ze werd tweede op de 1000 meter in Milaan.

Broeders-Bol pakte het goud met de gemengde estafetteploeg op de Zomerspelen van Parijs in 2024. Ze won daar ook zilver met de 4x400 meter estafette voor vrouwen en brons op de 400 meter horden. Inmiddels is ze overgestapt naar een nieuwe uitdaging. Ze focust zich dit seizoen op de 800 meter. Bij haar outdoordebuut maakte ze al meteen indruk met een tweede tijd.

"Het was super gezellig en leuk. En ook om te horen hoe zij dan trainen, hoe wij trainen. Een beetje die vergelijjkingen. Het was gewoon gezellig", besluit Kok over het uitje met de topatlete.

Nieuw schaatsseizoen

Kok is inmiddels met Team Reggeborgh in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het nieuwe schaatsjaar gaat voor de Nederlandse toppers van start op 30 oktober met het World Cup kwalificatietoernooi in Thialf.

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