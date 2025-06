Topschaatsster Joy Beune kende een fenomenaal seizoen, waarin ze onder meer drie keer wereldkampioen werd op de WK afstanden. Ze was hét uithangbord van Team IKO-X2O. Bij die ploeg vond voorafgaand aan het nieuwe seizoen een zwaar verlies plaats voor Beune.

Met Robin Groot en Michelle de Jong vertrokken twee schaatssters. Laatstgenoemde vond plek bij een nieuw opgerichte ploeg, waar Hein Otterspeer een van de trainers wordt. Groot nam de "moeilijkste beslissing ooit" om zelfs helemaal te stoppen met schaatsen. "Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het moment gekomen om dit hoofdstuk af te sluiten. Ik ben trots op de weg die ik heb afgelegd", sprak Groot.

'Ik vond het niet leuk om te horen'

Voor de camera van Sportnieuws.nl werd Beune geconfronteerd met het plotselinge vertrek van Groot. "Ik vond het niet leuk om te horen. Maar het is haar keuze. En als je niet meer 100% gelukkig bent in wat je aan het doen bent, dan is dat de beste keuze. Ik had het moment niet zelf verwacht. Het is super jammer, we zijn nog maar met een klein groepje. We gaan haar wel missen," deelt de schaatsster.

Beune reageerde destijds al via Instagram op het besluit van Groot: 'Samen zo veel leuke en bijzondere momenten meegemaakt. Je hebt veel voor mij betekend, zowel op als naast het ijs.' Beune en Groot waren schaatscollega's, maar bovenal vriendinnen.

'Dat is wel heel spannend'

Beune was een van de vele schaatsers die maandag het zomerijs op stapte in Thialf. Het seizoen eindigde met de nodige hoogtepunten voor Beune, met wereldtitels op de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging. Maar het komende jaar is extra speciaal, met de Winterspelen in Milaan. Of ze daar al mee bezig is? "Ik zat er vanochtend (maandag, red.) nog over na te denken: het voelt nog niet echt als olympisch seizoen. Ik zie het nu nog als elk ander seizoen."

Toch zal dat snel plaatsmaken voor iets anders, weet Beune. "Er komt tussen kerst en oud en nieuw wel een OKT aan, en dat is wel gewoon heel spannend. Daar moet ik gewoon superfit zijn. Maar dat duurt nog eventjes."