Nederlandse topschaatsster (24) stopt ineens: 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit'

Robin Groot heeft donderdag plotseling haar afscheid als schaatsster aangekondigd. De 24-jarige rijdster van Team IKO-X2O maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit.'

'End of an era', begint Groot haar post. Oftewel: het einde van een tijdperk. 'Na bijna 20 jaar stop ik met schaatsen. Eén van de moeilijkste beslissingen ooit, maar het is tijd. Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het moment gekomen om dit hoofdstuk af te sluiten. Ik ben trots op de weg die ik heb afgelegd.'

Groot hikte in Nederland tegen de top van het allrounden aan. In de afgelopen jaren eindigde zij eenmaal als vierde en twee keer als vijfde op de NK allround. In 2023 werd zij ook nog vierde op de EK allround. De schaatsster van Team IKO stopt precies voor het olympische seizoen.

'Dank aan iedereen die hier onderdeel van was, mij gesteund heeft en me heeft toegejuicht bij de finish', gaat Groot verder onder haar post op Instagram. 'Dit avontuur was nooit hetzelfde geweest zonder jullie.' Teamgenoot Pien Hersman deelde het bericht in haar story en schreef: 'Zo trots op de keus die je hebt gemaakt, maar wat ga ik je missen. De afgelopen jaren zijn echt voorbij gevlogen. Zoveel gelachen, getraind en gedeeld. Vriendschap voor het leven.'

'Heilige vuur'

Team IKO-X2O geeft op de eigen website aan dat 'het heilige vuur' bij Groot onvoldoende aanwezig is om haar carrière voort te zetten. 'Wij vinden het natuurlijk erg jammer dat Robin stopt met schaatsen. Het leven van een topsporter is soms hard en het valt niet mee om elke dag altijd alles te moeten geven. We kunnen er dan ook alleen maar respect voor hebben dat ze zo’n beslissing in deze fase heeft genomen en we gaan haar ontzettend missen in het team.'

Team IKO

Dinsdag maakte Groots vriendin Hersman nog bekend haar contract bij het schaatsteam met één seizoen te verlengen. Zij ligt nu tot medio 2027 vast bij de ploeg waar ook Joy Beune onder contract staat. Eerder dit seizoen kondigde Michelle de Jong haar vertrek bij Team IKO al aan.