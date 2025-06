Jutta Leerdam koos de voorbereiding op het nieuwe seizoen uit om een bekende ingreep uit te laten voeren. De topschaatsster liet haar verstandskiezen trekken en deelde maandag een update over haar toestand.

Leerdam postte een selfie in haar verhaal op Instagram met haar sportkleding aan. Ze heeft haar hand op haar wang en schreef daarbij: 'Nog steeds een beetje opgezwollen na het laten trekken van mijn verstandskiezen, maar het is bijna weer normaal.' Leerdam kwam net terug van een rondje hardlopen, zo was op een eerdere foto te zien die zij deelde met haar vijf miljoen volgers.

Leerdam had de afgelopen dagen de nodige last van haar ingreep. De Nederlandse topschaatsster deelde op haar TikTok een post dat ze coolpacks op haar wang heeft. En drie dagen geleden liet ze op haar sociale media zien dat ze 'net een hamster lijkt'.

Voorbereiding op cruciaal seizoen

De 26-jarige schaatsster uit het Westland bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. Het wordt een cruciaal jaar voor haar, want zij heeft aangekondigd na dit seizoen aan kinderen te willen beginnen met haar verloofde Jake Paul. Maar voordat het zover is, wil Leerdam haar grote doel waarmaken: het winnen van goud op de 1000 meter bij de Olympische Spelen, begin 2026.

Het is de enige grote medaille die nog ontbreekt op haar palmares. Ze werd al twee keer wereldkampioen sprint, pakte vijf gouden plakken op de WK afstanden en was bij al haar deelnames aan de NK sprint de snelste.

Prachtige periode in Puerto Rico

Leerdam genoot na het afgelopen seizoen van quality time met de Amerikaan Jake Paul in Puerto Rico. De bokser en entertainer woont op het eiland in de Caraïben. Hij vroeg daar Leerdam ten huwelijk en zij vierden samen een verlovingsfeest op Saint Lucia, een ander eiland in de buurt. Daar werd ook de familie van de topschaatsster uitgenodigd. Leerdam heeft al aangegeven haar 'thuis' te missen, dus alle signalen wijzen erop dat zij na het seizoen weer die kant op gaat.