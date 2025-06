Topschaatsster Jutta Leerdam heeft een hardnodige medische ingreep ondergaan. De 26-jarige sprinter is terug in Nederland om zich weer voor te bereiden op het nieuwe seizoen. 'Ik voel mij net een hamster'.

Na een drukke winter vol schaatswedstrijden vertrok Leerdam naar Puerto Rico, waar haar verloofde Jake Paul woont. Daar leefde ze een leven in het heerlijke weer en op het strand. Dat is nu voorbij. Eind dit jaar staat er een enorm belangrijk toernooi op het programma: het Olympisch Kwalificatietoernooi.

Feest voor Jutta Leerdam: populair zusje (18) maakt topschaatsster 'zo trots' Het jongste zusje van topschaatsster Jutta Leerdam beleefde donderdag een heerlijke dag. De achttienjarige Beaudine Leerdam kon na goed nieuws met de champagne spuiten.

Medische ingreep

Voordat het schaatsseizoen weer begint, besloot Leerdam een belangrijke ingreep te ondergaan. Ze liet haar verstandskies trekken. Dat liet zijn sporen na, want de wang van de topschaatsster was behoorlijk opgezwollen. Naast schaatsster is Leerdam ook een heuse influencer, dus maakte ze er direct een filmpje van.

Ze laat haar opgezwollen wang zien in de achtertuin van familie: een groot verschil met de villa van vechtersbaas Paul. 'Een dag na het trekken van mijn verstandskies', schrijft ze bij de TikTok-video. Ze playbackt het liedje Party Rock van LMFAO, maar dan in de versie met hoge hamsterpiepstemmen.

Het artikel gaat verder onder de video.

Whisky

Eind maart vroeg Paul zijn toenmalige vriendin Leerdam ten huwelijk. Nu is ze zijn verloofde. De bokser en ondernemer was bloednerveus, blijkt maanden later. "Ik was veel nerveuzer om haar ten huwelijk te vragen dan voor welk gevecht dan ook", onthulde hij tegenover The Sun. "Dus ja, voor alle mannen die zich voorbereiden op een aanzoek: een glas whisky is erg nuttig."

Het is nog niet bekend wanneer Leerdam en Paul daadwerkelijk gaan trouwen. Ze zullen een gaatje moeten vinden in de drukke sportagenda's van het koppel. Van 26 tot en met 30 december wordt het Olympisch Kwalificatietoernooi gehouden. Dit toernooi bepaalt wie er van 6 februari 2026 tot en met 22 februari op de Olympische Winterspelen in Italië in actie komen.

'Nerveuze' Jake Paul deelt geheim voor perfecte verloving met Jutta Leerdam: 'Voor alle mannen...' Eind maart ging Jake Paul op één knie om topschaatsster Jutta Leerdam ten huwelijk te vragen. Daar kwam heel wat voorbereidingswerk bij kijken, gezien zijn indrukwekkende aanzoek. Maar de bokser, ondernemer en influencer erkent dat hij het niet makkelijk had.

Op 28 juni stapt Paul weer de ring in. Dan neemt hij het op tegenover de 39-jarige Mexicaan Julio César Chávez Jr.