Jutta Leerdam heeft donderdag een bijzonder bericht op sociale media geplaatst. De topschaatsster, die tijdens de Winterspelen goud pakte op de 1000 meter, richt zich daarin tot meerdere belangrijke mensen om haar heen, maar ook valt er een opvallende zin in te lezen.

Op donderdagavond plaatste Leerdam een bericht op Instagram, bestaande uit een rits foto's en een emotionele boodschap. Ze bedankte onder meer al haar naasten, maar vooral de afsluiting van het bericht springt in het oog. "Ik beëindig het seizoen op een hoogtepunt", zo schrijft ze. "Olympisch kampioen worden maakt mijn lijst met dromen compleet. Ik voel me erg voldaan."

Daarbij werpt de 27-jarige ook een blik op de toekomst. "Laat deze reis die leven heet doorgaan en laat het volgende hoofdstuk nog mooier worden. Ik hoop dat jullie net zo genieten van de rit."

WK sprint

De tekst van Leerdam zou erop kunnen duiden dat ze de WK sprint van volgende week in Thialf gaat overslaan, maar daarover is niets officieels naar buiten gebracht. De KNSB gaf haar eerder deze week net als Femke Kok een aanwijsplek voor het toernooi dat Leerdam in 2022 wist te winnen. Daardoor hoeft ze komend weekend sowieso niet mee te doen aan de NK sprint.

Dankwoord

In de rest van haar Instagram-post bedankt ze alle mensen die de afgelopen jaren zo belangrijk voor haar zijn geweest. "Nog vóór deze reis begon, had ik in het leven al gewonnen: met de meest geweldige mensen om me heen", zo schrijft de gouden olympiër.

De weg die de Westlandse de afgelopen jaren heeft afgelegd, is bijzonder geweest. Volgens haar is dat vooral te danken aan alle mensen om haar heen. "Twee jaar geleden besloot ik mijn eigen team op te bouwen. Geen makkelijke keuze, maar het voelde goed. Ik heb de beste mensen in het vak om me heen verzameld — met de juiste energie en een groot hart."

Ze vervolgt haar bericht door stuk voor stuk iedereen te bedanken, te beginnen met haar coaches Kosta Poltavets. "Dank je wel dat je me elke dag helpt en mijn energie, harde werk en perfectionisme moeiteloos matcht. We hebben het echt samen gedaan", zo schrijft Leerdam, waarna ze ook haar andere coaches in het zonnetje zet. "Ook veel dank aan mijn coaches en materiaalexperts Thomas en Daniel, mijn teammates Kai en Ted, en mijn fysio Aernout: bedankt voor alles."

'Ik hou van je'

Als ze vervolgens al haar sponsoren heeft bedankt, is niemand minder dan haar verloofde Jake Paul, en tevens haar steun en toeverlaat, aan de beurt. "Dank je wel dat jij er altijd bent. Dat je elke dag naar me luistert over een sport die je nog niet eens kende toen we elkaar ontmoetten. Dat je me mij laat zijn en me overal in steunt. Ik hou van je, Jake."

Ook haar vader, die er vanaf dag één bij was, ontvangt de nodige lofzang. "Jij gaf me de kans om mijn energie kwijt te kunnen en iets te hebben om voor te werken — een uitlaatklep die uiteindelijk leidde tot olympisch goud. We zijn dit samen begonnen en ik kan niet geloven dat we het hebben gedaan, pap. Mam, jij bent de rots van de familie. We kijken naar je op, naar je kracht. We zijn zó blij dat je er nog bent om samen het leven te vieren. Ik hou van je."

Ook bedankt ze nog haar broers, zussen en andere familieleden én spreekt ze haar fans toe. "En aan iedereen die mijn reis hier volgt, en aan mijn fans: bedankt voor alle steun en lieve berichten. Dat betekent heel veel voor me."