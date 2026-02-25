Jutta Leerdam werd samen met de andere Nederlandse olympisch kampioenen van de Winterspelen dinsdag officieel gehuldigd in Den Haag. Daar ontving de topschaatsster ook een koninklijke onderscheiding en dat is ook bij haar schoonfamilie niet onopgemerkt gebleven.

Leerdam pakte op de Winterspelen het goud op de 1000 meter en greep later ook nog een zilveren plak op de 500 meter. Het ging echter allemaal om die gouden medaille, want daarvoor zette ze de afgelopen vier jaar alles op alles. Die olympische titel op de 1000 meter zorgde er ook voor dat ze dinsdag een speciale onderscheiding ontving bij de officiële hudiging.

Moeder Jake Paul reageert op onderscheiding

Net als de andere nieuwe olympische kampioenen uit Nederland werd Leerdam namelijk geridderd en daarmee mag ze zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Daarmee heeft ze ook haar schoonfamilie trots gemaakt, want Pam Stepnick, de moeder van Jake Paul, reageert op dat nieuws via sociale media.

Schoonmoeder Stepnick deelt namelijk een video in haar Instagram stories waarin Leerdam haar onderscheiding toont. 'Onze 'girl' is zojuist geridderd! Wat een eer!', schrijft de moeder van Jake Paul erbij als reactie.

WK sprint

Voor Leerdam zit het seizoen er overigens nog niet op, want volgende week doet ze mee aan de WK sprint in Heerenveen. Daarvoor ontving de wereldkampioene van 2022 een aanwijsplek van de KNSB en dus kan ze de NK van komend weekend zonder gevolgen overslaan. Op de WK sprint lijkt Leerdam samen met Femke Kok en titelverdedigster Miho Takagi op donderdag 5 en vrijdag 6 maart tot de belangrijkste kanshebbers te behoren.

Toekomst nog onbekend

Het is nog niet duidelijk of de WK sprint de laatste wedstrijd uit de carrière van Leerdam gaat worden. De topschaatsster en haar verloofde hintten er in het verleden meerdere keren op dat ze op jonge leeftijd al kon gaan stoppen zodat ze samen een gezin kunnen gaan stichten. Na haar wedstrijden op de Spelen gaf Leerdam aan dat ze nog niet heeft nagedacht over wat ze na dit seizoen gaat doen.