Het schaatspak van de gouden en zilveren Jutta Leerdam op de Olympische Spelen in Milaan gaat voor een torenhoog bedrag weg. Er kon op een veiling geboden worden op haar pak na haar 1000 meter en 500 meter, maar ook op die van bijvoorbeeld Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Merel Conijn. Maar zelfs de haarband van Leerdam levert een waanzinnig bedrag op.

Het schaatspak van Leerdam waarin ze haar olympisch goud (1000 meter) en zilver (500 meter) haalde, werd geveild in samenwerking met het NOC*NSF. Er was sprake van een heuse bidding war. Alles wat Leerdam gedragen heeft in Milaan levert goud geld op. Het eindbod kwam uiteindelijk op een krankzinnig bedrag van 195.000 euro uit. Haar haarband werd geveild voor 1520 euro. De opbrengst gaat naar de ijsvereniging in Pijnacker waar Leerdam ooit als kind begon met schaatsen.

Meerdere olympische aandenkens onder de hamer

Eerder werden ook al het schaatspak van olympische kampioene Femke Kok en persoonlijke olympische items van tweevoudig olympisch shorttrackkampioen Jens van ’t Wout aangeboden voor de veiling. De jas die Van ’t Wout als vlaggendrager droeg tijdens de openingsceremonie in Milaan, leverde al 3000 euro op. De opbrengst is voor de Amsterdamse Schaatsclub Jaap Eden, de vereniging die een belangrijke rol speelde in de sportcarrière van Van ’t Wout.

Kok won in Milaan olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Ook zij stelt een schaatspak ter beschikking voor de veiling. Kok doneert de opbrengst van haar geveilde pak aan de club waar ze ooit begon: schaatstrainingsclub De Kluners in Wijnjewoude. De teller staat bij haar schaatspak eindigde op 4802 euro. Het eveneens gouden pak van Antoinette Rijpma-de Jong is met 2999 euro bijna hetzelfde waard. Een schaatspak van Joy Beune ging voor 1720 euro weg.

Veiling van MatchWornShirt

Kijk hier voor alle schaatspakken die worden geveild. Iedereen kon tot zaterdag 28 februari 15.00 uur bieden. "Topsporters houden een heel warm gevoel voor de club waar het ooit begon en ze willen kinderen actief stimuleren om te gaan sporten. Met deze veiling willen we benadrukken hoe belangrijk de sportverenigingen zijn voor het ontdekken en ontwikkelen van Nederlands talent", zei André Cats, directeur topsport NOC*NSF, over de veiling.

Pakken van Merel Conijn, Suzanne Schulting en Joy Beune

Van vrijwel alle Nederlandse atleten staan er items online. Dat kunnen gedragen pakken zijn, maar dus ook de jassen van de Oranje formatie. Wie iets wil scoren, moet er snel bij zijn. De prijs van de producten loopt alsmaar op. Het schaatspak van Merel Conijn, die zilver won op de 5000 meter in Milaan, ging weg voor 2999 euro. Het pak van Beune eindigde dus op 1720 euro, die van Schulting op 1220 euro en die van Anna Boersma (867 euro) en Bente Kerkhoff (1010 euro) zijn nog lang niet zo geliefd als die van hun collega's. Marijke Groenewoud zorgde met haar schaatspak van de 5000 meter ook nog voor een opbrengst van 1115 euro.