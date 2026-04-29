Het team rondom Jutta Leerdam verliest een van de schaatsers. Ted Dalrymple kiest voor een verblijf bij Team Staan CTS-Group van voormalig topschaatser Hein Otterspeer. Dalrymple was afgelopen seizoen een van de trainingspartners van Leerdam. Ook Kai Verbij had het zwarte pak aan wat bij Team KaFra hoorde.

Het is nog niet bekend wat Leerdam gaat doen en hoe haar traject eruit gaat zien in het nieuwe schaatsseizoen. Ze liet voor de Olympische Spelen doorschemeren dat het weleens haar laatste seizoen zou kunnen zijn als de titel zou pakken op de 1000 meter. Ze won goud in Milaan en verdween langzaam maar zeker naar de achtergrond om van de vakantie en haar verloofde Jake Paul te genieten. Ondertussen zitten de schaatsers om haar heen niet stil.

Team Staan CTS-Group neemt Dalrymple over en laat hem voor één seizoen tekenen. 'Met Ted Dalrymple haalt Team Staan CTS-Group wederom een veelbelovend sprinttalent binnen het team. Ted was op jonge leeftijd een veelbelovend shorttrack-talent. Hij was lid van het talentteam van de KNSB en trainde naast shorttrack ook op de lange baan', schrijft de ploeg van trainer Otterspeer in een officiële verklaring.

'Hij wil zich verbeteren en sterker worden'

'Vorig seizoen sloot hij zich aan bij het team van Jutta Leerdam om zich te richten op de korte afstanden van de langebaan. Nu sluit hij zich aan bij Team Staan CTS-Group om zich verder te ontwikkelen als schaatser. Hij wil zich technisch verbeteren en sterker worden zodat hij komend seizoen top-10-plaatsen kan scoren. Ted’s hoogste prioriteit ligt bij de 1000 meter; daarnaast kan hij ook een goede 500 en 1500 meter rijden.'

Dalrymple (22) is geboren in Den Haag, maar woont voor zijn sport al een tijdje in Heerenveen, vlakbij ijsbaan Thialf. Hij begon volgens zijn nieuwe team ooit met schaatsen omdat zijn zus Georgie dat ook deed. Hij koos echter in eerste instantie voor ijshockey en shorttrack, pas op latere leeftijd maakte hij de overstap naar de langebaan.