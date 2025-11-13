Jutta Leerdam heeft sinds dit seizoen twee teamgenoten: Ted Dalrymple en Kai Verbij. Laatstgenoemde keerde een paar maanden geleden terug op het ijs na een sabbatical en verraste direct met plaatsing voor de World Cup.

Nederlands kampioen, Europees kampioen, wereldkampioen en olympisch atleet: Verbij (31) is het allemaal al geweest. Maar hij verloor het plezier in de sport, waar hij onlangs al uitgebreid met Sportnieuws.nl over sprak. Dit jaar rijdt hij voor Team Kafra, onder leiding van Kosta Poltavets én samen met Leerdam.

"Jutta heeft vorig seizoen heel veel alleen gedaan. Dat was erg pittig", zegt Verbij tegen NU.nl. "Ik ben er om haar te helpen, maar zij helpt mij ook." Samen zijn zij afgereisd naar Salt Lake City voor de eerste World Cup van het jaar. De sprinter verraste namelijk op de NK afstanden met een vijfde tijd op de 1000 meter en mag daarom meedoen aan de wereldbekerwedstrijden.

'Ik ben nog geen échte schaatser'

Verbij zou eigenlijk keihard gaan trainen met Poltavets voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december, waar tickets voor de Olympische Winterspelen van februari 2026 worden uitgedeeld. Dat plan kon in de prullenbak. "Ik ben iemand die ver vooruitdenkt en dit zat niet in de planning. Daarom voelt het onwennig en gek dat ik nu een wereldbeker mag rijden."

"Natuurlijk vind ik het hartstikke mooi dat ik in Salt Lake City mag schaatsen. Maar ik moet waarschijnlijk wel accepteren dat ik dit weekend nog niet op mijn gewenste niveau zal zitten. Want ik ben nog geen échte schaatser."

World Cup in Salt Lake

Om Verbij vanuit Nederland in actie te zien, is een wekker wel handig. De 1000 meter staat namelijk van vrijdag- op zaterdagnacht op het programma. De eerste rit is om 2.47 uur. Toch is het wel een aanrader voor de schaatsliefhebber om de televisie aan te slingeren, want op het ijs van Salt Lake worden regelmatig wereldrecords gereden.

Beluister Dromen van Goud met Kai Verbij

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud gaat schaatsicoon Marianne Timmer in gesprek met grootheden uit de schaatswereld. Met schaatsers, coaches en andere prominenten werkt ze toe naar de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. In deze aflevering is Kai Verbij te gast. Hij won vier gouden medailles op de WK afstanden en werd tweemaal wereldkampioen sprint. Hij laste vervolgens tijdelijk een pauze in en is nu weer op de weg terug als onderdeel van Team Kafka, waar Jutta Leerdam het uithangbord van is. Beluister de aflevering met Verbij hieronder of via je favoriete podcast-app.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.