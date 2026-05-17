Marijke Groenewoud heeft de eerste zege van het seizoen al binnen. Dat deed ze niet op haar vertrouwde schaatsen, maar op de skeelers.

Groenewoud is op dit moment alweer in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Dat doet ze na het succesvolle jaar dat ze achter de rug heeft. Groenewoud deed drie maanden geleden aan vier verschillende onderdelen mee op de Olympische Winterspelen, maar het duurde tot de laatste dag dat ze eindelijk een gouden schaatsmedaille pakte in Milaan. Groenewoud was de beste bij de mass start en pakte een olympische titel. Vlak daarna werd ze ten huwelijk gevraagd door haar huidige verloofde Mike Dogterom.

Skeeleren

Een bekende manier van trainen voor schaatswedstrijden is het skeeleren. Onder andere Jenning de Boo en oud-schaatsers Michel en Ronald Mulder waren eerst actief in het skeeleren voor ze op de ijsbaan indruk maakten. Groenewoud is ook goed in het skeeleren en dat liet ze namens haar ploeg Albert Heijn-Zaanlander afgelopen zaterdag al ziet. In Heerenveen pakte de schaatsster haar eerste overwinning van het seizoen, maar dus wel op de skeelers. In de reacties feliciteren veel fans de schaatsster met haar eerste overwinning in Heerenveen.

Wielrennen

Voor Groenewoud lijkt de vakantie er dus niet ingehakt te hebben wat betreft haar conditie. Niet echt een verrassing, want ze deelde veel beelden dat er 'gewoon' werd doorgetraind. Groenewoud ging onder andere naar Spanje, maar samen met Dogterom zat ze daar veel op de fiets. Fietsen is sowieso iets wat de schaatsster graag doet, want onlangs maakte ze ook een mooi tochtje met Jorrit Bergsma.

Tijdens de 16 dorpentocht stonden Groenewoud en Bergsma samen met een aantal andere renners aan de start in Joure. Daar werd geld opgehaald voor het goede doel Support Casper. De stichting van dokter Casper van Eijk, die in het verleden clubarts van Feyenoord was, zet zich in voor de strijd tegen alvleesklierkanker.

