Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma zijn op Hemelvaartsdag samen de fiets opgesprongen voor een sportieve uitdaging. Zij leiden het peloton donderdag in de 16 dorpentocht vanuit Joure.

De 16 dorpentocht is een prachtige fietstocht die jaarlijks in Friesland wordt georganiseerd. Het vertrekpunt is dus Joure, maar zoals de naam al doet vermoeden, gaat de tocht door zestien verschillende dorpen in de provincie. Jaarlijks doen er een hoop mensen mee en dit jaar stonden er dus twee olympisch kampioenen aan de start: Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud.

Tijdens de 16 dorpentocht wordt er ook nog geld opgehaald voor een goed doel. Dat is dit jaar de stichting Support Casper. Deze stichting zet zich in voor belangrijk medisch onderzoek in de strijd tegen alvleesklierkanker. De stichting is opgezet door Casper van Eijk, de voormalig teamdokter van Feyenoord die ook bij de staf van Dick Advocaat bij Curaçao zat. Van Eijk stapte net als Advocaat in eerste instantie op, maar of hij ook terugkeert voor het WK is nog niet bekend.

Groenewoud en Bergsma rijden dus voorop en delen al eerste beelden van de 16 dorpentocht via hun Instagram. Of zij de hele tijd voorop zullen blijven rijden is nog maar de vraag. Voor Groenewoud en Bergsma is het wel een goede training voor het aankomende schaatsseizoen. De olympisch kampioenen zijn inmiddels weer vol in voorbereiding op de eerste wedstrijden na de zomer.

Olympische Winterspelen

De twee topschaatsers gaan na die zomer het nieuwe seizoen in als de olymipsch kampioenen van de Winterspelen in Milaan. Bergsma pakte al een prachtige bronzen plak op de 10.000 meter, maar daar deed hij ook nog eens een gouden medaille op de mass start bovenop. Groenewoud was een van de meest actieve vrouwen tijdens de Winterspelen. Op verschillende disciplines was ze actief, maar ook zij moest tot de laatste dag wachten voor haar gouden medaille. De mass start was ook voor Groenewoud het onderdeel waarop ze olympisch kampioene werd.

