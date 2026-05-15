Topschaatsster Suzanne Schulting is zoals veel collega's weer volle bak begonnen aan de voorbereiding op het na-olympisch seizoen. Ze tekende eind april een nieuw contract bij Team Essent en dat geeft haar rust om zich voluit te focussen op zowel de korte als lange baan. Ook blijkt ze, zo claimt een van haar sponsoren, bij een ander team te zitten.

In het olympisch seizoen ging Schulting samenwerken met Visa, bekend van onder meer de creditkaarten die het bedrijf uitgeeft. Vrijdag kwam er een video op de socials van het bedrijf online waarin Schulting enkele vragen beantwoordt. Ze wordt in de tekst van de video voorgesteld als: "Suzanne Schulting. Nederland. Langebaanschaatsen. Team Visa".

Dat laatste verwijst louter naar de groep atleten en andere bekenden die samenwerken met Visa, want er bestaat geen daadwerkelijk sportteam met die naam.

Verlangen

De eerste vraag die ze in het filmpje voor haar kiezen krijgt is waar ze na een stevige trainingsessie naar verlangt wat betreft voedsel. "Nou, waar ik qua eten het meest naar verlang is chips", zegt ze. "En ook naar patat."

Tevens deelt ze haar inzichten in de opbouw van trainingen. "Het deel qua trainen waarmee je het meeste verschil kan maken is volgens mij voldoende rust pakken. Gewoon een nachtje goed slapen. En je inname van voedsel is natuurlijk ook erg belangrijk. Je moet genoeg eiwitten binnen krijgen. En om te ontspannen kijk ik een paar films."

Joep Wennemars

Aan het einde krijgt ze de vraag aan welke persoon ze een shoutout wil geven, oftewel wie ze even kort in het zonnetje wil zetten. "Ik wil een shoutout geven aan mijn vriend", zegt ze, verwijzend naar collega-topschaatser Joep Wennemars.

"Hij stond altijd voor me klaar, ook in zware tijden. Als ik me wat neerslachtig voelde, was hij er voor me om me op te vrolijken. Het was een zwaar seizoen, daarom zou ik het leuk vinden om hem de shoutout te geven."

Sprint

Schulting eindigde het seizoen ijzersterk. In haar laatste twee wedstrijden toonde de meervoudig olympisch shorttrackkampioene aan dat ze ook op de langebaan tot de top behoort. Eerst won ze de NK sprint in Thialf, wat haar een ticket verschafte voor de WK sprint. Op dat toernooi werd ze achter de ongenaakbare Femke Kok tweede, met razendsnelle tijden.

