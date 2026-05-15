De succesvolle samenwerking tussen Kosta Poltavets en Jutta Leerdam leidde afgelopen februari tot een hoogtepunt voor de topschaatsster: ze won olympisch goud op de 1000 meter in Milaan. De coach geeft nu een exclusief inkijkje in hun werkwijze. "Samen tegen de stroom in."

Om haar grote droom waar te maken gooide Leerdam het over een andere boeg. Ze richtte haar eigen ploeg op en vroeg Poltavets, met wie ze eerder had samengewerkt als coach. De Oekraïens-Nederlandse trainer hoefde niet lang na te denken en ging de uitdaging met haar aan.

"Dit project met Jutta was ook pionieren. Samen tegen de stroom in”, vertelt hij in gesprek met NRC. Daar doet hij exclusief een boekje open over de samenwerking met de olympisch kampioene op de 1000 meter. De twee hadden namelijk een duidelijke afspraak in aanloop naar de Spelen.

Discussies

De twee zouden volledig open naar elkaar zijn en alles binnenskamers houden. Als de één ontevreden was over de ander, werd dat direct uitgesproken. "Dat leidde regelmatig tot discussies. Het kon knetteren", onthult Poltavets. "Maar uiteindelijk werden we er allebei beter van, omdat alles vertrouwelijk bleef."

Ze zijn allebei 'hoogsensitieve personen', vertelt hij en daarom konden ze het ook meteen aanvoelen als de ander ergens mee zat. Dat zorgde voor een goede vertrouwensband op het ijs. "Met één gebaartje of hoofdknik langs het ijs kon ik dingen veranderen in haar slag. Ze kon het aan mijn lichaamshouding zien als ik ontevreden was. En ik kon in haar bewegingspatroon en in haar ogen zien als ze ergens over twijfelde.”

Privémomenten met Jake Paul

Wat ook heeft bijgedragen aan de topprestatie van Leerdam, is de ruimte voor zelfontplooiing buiten het ijs. "De grote schaatsploegen willen dat je zo weinig mogelijk doet buiten de trainingen", legt Poltavets uit. "Maar ik zeg altijd: een goede sporter is een blije sporter. Dus ben ik gaan kijken: hoe kunnen we Jutta’s privémomenten met Jake (verloofde Jake Paul, red.) inpassen in haar trainingsprogramma, zodat ze haar juist een boost geven? Ik voegde er als het ware emotionele momenten aan toe.”

Uiteindelijk leidde dat alles tot het grote hoogtepunt op de Olympische Spelen. Leerdam was de snelste op de 1000 meter. "Een kunstwerk”, zei de trainer na afloop van haar race. Het gevoel na die avond was erg bijzonder voor Poltavets. "Het vertoonde grote overeenkomsten met een spirituele ervaring. En ik vermoed dat Jutta het ook als zodanig heeft beleefd."

