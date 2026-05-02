Ook bij schaatsteams vinden transfers plaats, waardoor de boel flink opgeschud kan worden. Bij team Staan CTS-Group zijn er bijvoorbeeld een hoop schaatsers verdwenen en nieuwe gezichten verschenen.

Vorig jaar, in het olympisch seizoen, waren onder meer deze schaatsers betrokken bij Staan: Anna Boersma, Jasper Tinga, Daan van der Elst, Romée Ebbinge, Claretta Caravita, Sven Kemp en Sofie Bouw. Die zijn allemaal niet langer rijders van het team. Dat is nu wel het geval bij nieuwelingen Pien Smit, Jildou Hoekstra, Jur Veenje en Ted Dalrymple.

Ook coach Geert Kuiper is nieuw bij het team, dat op vrijdag 1 mei begon met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De vakantie is dus officieel over voor de Staan-schaatsers. Ian Steen, oprichter van de ploeg, is tevreden over de personele wisselingen. Tegen Schaatsen.nl zegt hij: "We hebben in elk geval een ploeg waarvan het niveau in de breedte flink omhoog is gegaan. Dat zorgt er weer voor dat de top van het team ook sterker wordt."

Isabel Grevelt kan geschaard worden tot die top waar Steen het over heeft. De voormalig Nederlands sprintkampioene is gebleven bij het team. Steen verwacht dat Grevelt en Smit veel aan elkaar zullen hebben bij de trainingen, gezien ze zich op dezelfde afstanden richten: de 500, 1000 en 15000 meter. Hij acht het niet ondenkbaar dat Smit World Cups gaat rijden.

Steen zegt: "Als ze wat minder de focus op de Holland Cup legt en meer piekt naar het NK aan het begin van het seizoen, kan ze zich misschien plaatsen voor het internationaal circuit. Dat zou wel een wat andere planning vereisen."

Smit geeft aan veel zin te hebben in het nieuwe seizoen. "De coaches kijken naar me als schaatser, maar net zo goed naar de persoon en de behoeften die ik heb. Wat ik erg fijn vind, is het aantrekken van Geert Kuiper", zegt ze.

Ook coach Hein Otterspeer, de recent gestopte ex-topsprinter, kan haar veel bijbrengen. "Op technisch vlak is er veel te leren. Hein beschikt over zoveel ervaring. Volgens mij zit hij ook op z’n plek bij Staan, wat helpt om al zijn kennis te delen met ons", zegt Smit.