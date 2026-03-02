Niet alleen Femke Kok, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus mogen namens Nederland naar de WK sprint donderdag en vrijdag. Pien Smit, die zondag derde werd op de NK sprint, mag en moet zelfs als reserve beschikbaar zijn in Thialf. De 21-jarige schaatsster heeft geen idee hoe dat allemaal werkt en vindt het überhaupt bijzonder dat ze deze status heeft. Vooral omdat ze op de NK sprint behoorlijk misselijk was door iets verkeerds wat ze gegeten had.

De schaatsster van het ontwikkelteam van Team Fryslân nam een flink risico op de zaterdagavond na de eerste dag NK sprint in Thialf, onthulde ze na haar huldiging voor de derde plaats. "Ik heb er niet eens erg over nagedacht wat er mogelijk zou zijn. Je wilt jezelf altijd verbeteren, maar ik sliep in de nacht van zaterdag op zondag nogal slecht. In eerste instantie lag ik vrij lang wakker en voelde me wat brak, of misselijk", zegt ze tegen Schaatsen.nl. Hoe dat kwam? Door zalm.

'Toen ik wakker lag en eraan terugdacht...'

“Dat kwam denk ik doordat ik ’s avonds zalm had gegeten, terwijl ik niet eens van zalm houd. De vis werd op tafel gezet, ik dacht: ik probeer het weer een keer, en nam een hap. Oh, dat gaat prima. Dus at ik die zalm volledig op. Toen ik ’s nachts wakker lag en eraan terugdacht, was het van oei, nu vind ik het niet zo smakelijk meer. Ik denk dat het een beetje tussen m’n oren zit en ik van de gedachte misselijk werd. Niet van de zalm zelf hè.”

Oranje kledingpakket

Ze bleef overeind en sprintte naar de derde plek achter de ongenaakbare Schulting en Fledderus naar de derde plaats. Een absoluut hoogtepunt in haar nog korte carrière op het ijs. Als beloning krijgt ze nog een toetje, want ze mag als reserve mee naar de WK sprint in Thialf. "Ik schat de kans klein in dat ik mag meedoen. Joh, eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe het allemaal in z’n werk zal gaan, want dit soort dingen heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik krijg een oranje kledingpakket dat iedereen van de selectie heeft. Wat er staat te gebeuren, zie ik wel."

'Agenda vol met leuke dingen'

Smit (21) kijkt ook al uit naar als het seizoen er helemaal opzit. "Het is mooi dat ik dit kan meepakken aan het einde van het seizoen. Daarna is het echt klaar, dan staat m’n agenda vol met allerlei leuke dingen, zoals een weekendje Gent met m’n vriendinnen en een vakantie, al heb ik nog geen idee waarheen.”