Voor de schaatsers is het op dit moment tijd voor vakantie. Sommige atleten doen dat zelfs op dezelfde plek. Zo zitten Chris Huizinga en Marte Furnée net als Angel Daleman en Beau Snellink op Bonaire. Dus zochten de schaatsstellen elkaar nog even op.

De 24-jarige Snellink en de 19-jarige Daleman zijn sinds 2025 samen als koppel. De twee kennen elkaar uit het schaatsleven en kwamen elkaar tegen bij Team Essent. Tegenover Sportnieuws.nl vertelde het koppel over hoe ze elkaar leerden kennen. "We waren daar helemaal niet mee bezig. We hadden allebei ons eigen leven en eigen ding. Toevallig zaten we naast elkaar in het vliegtuig en toen begon lichtelijk het vonkje over te springen door de gesprekken die er plaatsvonden."

Voor Daleman en Snellink was het olympische seizoen verre van olympisch. Voor de nog piepjonge Daleman was het sowieso haar eerste officiële seizoen in dienst van een commerciële ploeg op de langebaan. Ze moest er zelfs dispensatie voor krijgen. Daleman plaatste zich dan ook niet voor de Winterspelen. Snellink lukte dat ook niet. Zijn tegenvallende seizoen zorgde ervoor dat hij ook geen ticket voor het toernooi in Milaan kreeg. Na het seizoen besloten ze op vakantie te gaan naar Bonaire.

Chris Huizinga en Marte Furnée

Huizinga en zijn geliefde Frunée zijn ook in Bonaire om daar vakantie te vieren. Van de vier is Huizinga de enige die wel naar de Olympische Winterspelen mocht. Daar reed hij de 5000 meter en de ploegenachtervolging, maar kreeg hij het niet voor elkaar om een medaille te pakken. Zijn Noorse vriendin Furnée is ook schaatsster. De 24-jarige plaatste zich ook niet voor de Olympische Winterspelen, maar was wel in Milaan om haar vriend Huizinga te supporten.

Samen eten op Bonaire

Snellink en Daleman en Huizinga en Furnée besloten elkaar maandagavond op te zoeken op het zonnige Bonaire. De twee mannen kennen elkaar goed en zijn teamgenoten van elkaar en rijden normaliter ook achter elkaar in de ploegenachtervolging. De schaatsstellen zaten op een zonnig terras om daar te genieten van het weer en elkaars aanwezigheid.