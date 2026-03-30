Angel Daleman en haar vriend Beau Snellink zijn ook eindelijk begonnen aan hun vakantie. De twee topschaatsers van Team Essent vierden de negentiende verjaardag van Daleman nog in Nederland, maar zijn inmiddels aan de andere kant van de wereld. Daar brachten ze 'na lange tijd' weer eens een bezoek aan een vakantiekenmerkende locatie.

Daleman werd 25 maart nog 19 jaar oud en vierde dat met vrienden, familie en geliefde Snellink. Een paar dagen later stapte ze met hem op het vliegtuig naar Bonaire. Het Caribische eiland is onderdeel van het Nederlandse koninkrijk en staat bekend om de fantastische snorkel- en duiklocaties. Daleman en Snellink gaan daar genieten van hun spaarzame vrije tijd na een intensief seizoen.

'Na lange tijd'

De twee schaatsers landden in de middag op Bonaire en een paar uur later was het al donker. Toch vond Daleman nog tijd en ruimte om even een bezoekje te brengen aan het strand, een plek contrasterend met het schaatsijs waar ze maandenlang alles uit zichzelf probeerde te halen afgelopen seizoen. "Een kijkje nemen bij het strand na een lange tijd", schrijft ze op haar Instagram terwijl ze pootjebadend in zee staat.

Geen olympisch seizoen

Voor Daleman en Snellink was het olympische seizoen verre van olympisch. Voor de nog piepjonge Daleman was het sowieso haar eerste officiële seizoen in dienst van een commerciële ploeg op de langebaan. Ze moest er zelfs dispensatie voor krijgen. Ze reed alleen maar de NK afstanden dit seizoen, waarin ze vierde werd op zowel de 500 meter als de 1500 meter. Ze plaatste zich ook niet voor de Winterspelen in Milaan.

Slecht seizoen Snellink

Dat werd ook niet per se verwacht van het toptalent, dat bij de junioren de gouden medailles aan elkaar reeg. Haar tijd komt nog wel, zou je zeggen. Hoe anders waren de verwachtingen rond Snellink. De 24-jarige kende een slecht seizoen waarin hij helemaal uit vorm was. Hij plaatste zich niet voor de Spelen, terwijl hij met teamgenoot Chris Huizinga al een tijdje in de ploegenachtervolgingstrein zit. Wel was 2025 het jaar dat zijn relatie met Daleman openbaar werd.