De Olympische Winterspelen zijn pas net voorbij, maar zaterdag en zondag is het alweer tijd voor de NK sprint en allround in Thialf. Daar zijn niet alleen nationale titels, maar voor sommigen ook tickets voor de WK's van volgende week te verdienen. Inmiddels is de loting voor dag 1 achter de rug. Check in dit artikel het complete rittenschema en lees later vandaag alle uitslagen van de wedstrijden in Thialf.

NK allround vrouwen

De Nederlandse vrouwen kwamen op de NK allround als eerste in actie. Meike Veen gaat na een sterke 500 meter aan de leiding, net voor Marijke Groenewoud. Grote namen als Merel Conijn, Sanne in 't Hof en Evelien Vijn moeten in de achtervolging.

NK allround mannen

De mannen begonnen eveneens met een 500 meter. Jorrit Bergsma kwam al in rit 1 in actie. Andere grote namen zijn Marcel Bosker, Beau Snellink en Remco Stam. Louis Hollaar gaat na één afstand aan de leiding. Later vandaag vindt de 5000 meter plaats.

NK sprint vrouwen

In de middag komen de rappe vrouwen in actie. Onder meer Suzanne Schulting en Angel Dalema rijden op zowel zaterdag én zondag een 500 en 1000 meter. Femke Kok en Jutta Leerdam zijn er niet bij in Heerenveen.

NK sprint mannen

Bij de mannen valt op dat Joep Wennemars niet van de partij is. De olympische schlemiel zou eigenlijk wel meedoen, maar heeft op het laatste moment anders besloten. Wel van de partij zijn onder anderen Sebas Diniz, Tijmen Snel, Kai Verbij, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp. Ook zij rijden zaterdag en zondag een 500 en 1000 meter.

Vechten om startbewijzen WK

Er zijn niet alleen nationale titels, maar ook toegangsbewijzen voor de WK sprint en allround te verdienen. Bij de vrouwen gaan de nummers één en twee bij de NK sprint naar de wereldkampioenschappen van volgende week in Heerenveen. Femke Kok had al een aanwijsplek gekregen. Jutta Leerdam had er ook een, maar zij laat de toernooien schieten. Bij de mannen zijn Jenning de Boo en Joep Wennemars ook al zeker van een WK-start, waardoor er nog één man zich bij hen kan voegen.

Bij de vrouwen is er bij de NK allround wat opmerkelijks aan de hand. Marijke Groenewoud (die er wel bij is) en de afwezige Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune hebben hun ticket voor de WK allround al gekregen. Daardoor kan er niemand anders meer, ongeacht de prestaties op de NK, een startbewijs voor de wereldkampioenschappen bemachtigen. Bij de mannen strijden ze om één ticket, want Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hebben er ook al een verkregen. Onder anderen Marcel Bosker, Beau Snellink en Jorrit Bergsma strijden om het overgebleven toegangsbewijs.