Het was één van de opmerkelijkste incidenten tijdens de NK allround in Heerenveen. Merel Conijn sprak zich negatief uit over de aanwijsplekken, besloot toch deel te nemen, maar trok zich even later onverwachts weer terug. Haar coach Jillert Anema snapte er niks van. Nu blijkt dat Conijn inmiddels haar excuses heeft aangeboden.

De situatie rond de NK allround bij de vrouwen is inmiddels ronduit bizar te noemen. Volledig tegen de eigen regels van de KNSB in, werd er besloten om vooraf al drie rijdsters aan te wijzen voor het WK. Dat betekende verder dat het NK, buiten het behalen van een nationale titel, dus nergens toe zou leiden.

Getergde Conijn

Merel Conijn was een van de schaatsters die achter het net viste. De winnares van olympisch zilver op de 5000 meter mag niet meedoen aan het WK, waardoor er voor haar op het NK niet meer veel te halen viel. Desondanks startte een getergde Conijn aan de 500 meter, om vervolgens na afloop van die afstand alsnog te stoppen met het toernooi.

Plots vertrek

Voor haar coach Jillert Anema van Team Albert Heijn Zaanlander kwam dat vertrek volstrekt onverwachts. Hij begreep de frustratie van zijn pupil, maar baalde er bovenal van. Een dag later blijkt dat de twee elkaar op zaterdagavond nog hebben gesproken. Bovendien heeft Conijn haar excuses aangeboden.

Excuses Conijn

"Ik vind het heel netjes dat Merel mij heeft gebeld”, vertelt Anema op zondag. "Iedereen is ervan overtuigd dat het anders had gemoeten. Maar dat ze belt, is een heel goed begin." De woede en frustratie zaten zo diep bij Conijn dat ze geen andere mogelijkheid zag dan per direct te stoppen met het NK.

"Alle topsporters zijn karakters", vervolgt de succesvolle schaatscoach. "Op een gegeven moment is het teveel geworden voor Merel en dat is zaterdag gebeurd." In de avond zag Anema plots dat hij gebeld werd door Conijn. "Ik was aan het eten toen ze belde en heb haar gelijk gezegd dat ik daar grote waardering voor had", vertelt hij over dat telefoontje.

'Goed dat je belt'

"Ze zei ’sorry’ en toen zei ik tegen haar: 'Meiske, weet je wat we doen, we drinken na het weekend een bak koffie, maar ik vind het hartstikke goed dat je belt'.” Daarmee lijkt alle kou uit de lucht tussen atlete en haar trainer.

"Tijdens wedstrijden giert bij atleten de adrenaline door hun lijf. Dan maak je eerder beslissingen op basis van emotie, in plaats van op ratio. Dat is zaterdag in Heerenveen ook gebeurd bij Merel”, licht Anema verder toe. "Sporters die kwaad kunnen reageren, zijn uiteindelijk ook de sporters die prijzen pakken", besluit de coach.