Suzanne Schulting stak er dit weekend met kop en schouders bovenuit op de NK sprint. Het mocht dan ook geen verrassing heten dat ze Nederlands kampioene werd. Met overmacht, welteverstaan. Alleen Marrit Fledderus kon nog met haar mee. Zo 'makkelijk' als het leek, zo was het echter niet in Thialf.

"Natuurlijk had ik nog spanning vandaag", reageert Schulting tegenover Sportnieuws.nl na haar vierde zege in vier afstanden op de NK sprint. Niemand kon aan haar tippen en dat was eigenlijk zaterdag al duidelijk. "Maar dan worden maar de helft van de punten verdiend, zondag de rest. Je moet altijd scherp blijven en dat is lastig aan zo'n toernooi. Het is heel makkelijk om te verslappen, maar dan geef je de voorsprong ook weg. Het is belangrijk om je koppie erbij te houden."

'Doet me denken aan oude shorttracktijden'

En dat deed ze. Met een rechtstreekse slotrit op de laatste 1000 meter tegen de enig overgebleven concurrente Fledderus klokte ze 1:14,10 en daar was ze heel blij mee. "Ik ben heel blij dat ik goede ritten heb laten zien. Dat geeft heel veel vertrouwen voor mezelf en natuurlijk ben ik super blij dat ik de titel heb gepakt en naar het WK mag." Bij het passeren van de finish en tijdens de huldiging klonk het lied 'Suzanne' door de speakers. "Het is heel leuk dat dat nummer werd afgespeeld in Thialf. Het doet me denken aan oude shorttracktijden, dus dat is zeker leuk."

WK sprint

Donderdag wacht voor haar, Femke Kok en Fledderus alweer de start van de WK sprint. Ook dat toernooi is in Thialf en dus kan 'haar' liedje zomaar weer klinken. Al is dat niveau van een hele andere orde. "Ik vind het echt heel lastig om te zeggen of ik een medaille kan pakken op het WK. Ik heb deze twee dagen een goede vorm laten zien en ik hoop dat door te kunnen trekken. Een medaille pakken zou natuurlijk geweldig zijn."