Niels Wennemars was eind mei wereldnieuws door zijn optreden bij een bijzondere race in Engeland. Dat leverde hem bovendien een uitnodiging op om mee te doen aan een uitdaging op golftoernooi KLM Open. Dat ging echter een stuk minder goed dan verwacht.

Dat de jongste Wennemars-telg meedeed aan het befaamde kaasrolkampioenschap in Engeland was al bijzonder. Maar dat hij de race ook nog eens wist te winnen, was helemaal bizar. De beelden en interviews van Niels gingen vervolgens de wereld over. Dat had ook de directie van de KLM Open gezien, die hem uitnodigde voor een challenge op de golfbaan.

Bij het grootste en bekendste golftoernooi van Nederland vindt elk jaar ook de uitdaging Beat the Pro plaats. Daarin nemen amateurs het op een hole op tegen professionele golfers. Elke editie worden daar ook een aantal bekende namen voor uitgenodigd en daar was de 21-jarige Wennemars er dit jaar een van.

Spelen tegen professional

Voorafgaand aan de uitdaging blaakte Wennemars nog van het zelfvertrouwen. Dat blijkt uit beelden op de officiële kanalen van de KLM Open. "We gaan eens even kijken of we een pro kunnen verslaan vandaag. Vorige week heb ik bewezen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn", begint hij, doelend op de gewonnen kaasrolrace. Maar dan slaat plots de twijfel toe.

"De laatste keer dat ik een golfclub in mijn handen heb gehad, kan ik mij eigenlijk niet meer herinneren", beseft Niels zich. Vervolgens moet hij oefenen en blijkt dat er toch nog wel wat moet veranderen. Uiteindelijk is het dan tijd voor het echie, al is Wennemars vooraf nog in paniek iets belangrijks kwijt. "Waar is mijn bal eigenlijk?", vraagt de influencer zich af. Die bleek in zijn broekzak te zitten, waarna hij dan toch echt mag afslaan.

Slecht geraakt

De bal belandt in de bunker, waarmee ook meteen duidelijk wordt dat hij de professionele golfers niet gaat verslaan. Daar baalt Wennemars behoorlijk van. "Ik heb hem verspild de bal. Wat heb ik nou gedaan?", vraagt hij zich hardop af. "Nou jongens, op dit moment wordt mijn balletje uit het zand getrokken. Pro word je dus niet zomaar." Hij druipt vervolgens af.

"Maar blijf er altijd in geloven, want het had net zo goed gekund dat ik nu een hole in one had geslagen. Dat is helaas niet gebeurd. Op naar volgend jaar", besluit de zoon van schaatsicoon Erben. Ondanks het mindere resultaat heeft Niels in elk geval genoten van de dag op de KLM Open. Wellicht pakt hij vanaf nu wel vaker de golfclub op.

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