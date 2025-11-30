Xandra Velzeboer beleefde een teleurstellende slotdag bij de World Tour-wedstrijd in Dordrecht. De shorttrackster leek op weg naar de finale van de 1500 meter, maar werd in de bocht stevig gehinderd en ging hard onderuit. De Belgische Hanne Desmet werd voor die actie bestraft met een diskwalificatie, maar daar koopt Velzeboer natuurlijk niets voor: haar finale was al weg.

De overwinning op de 1500 meter ging uiteindelijk naar Kim Gilli uit Zuid-Korea. Courtney Sarault uit Canada pakte het zilver, gevolgd door de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong. Velzeboer eindigde zaterdag al als vierde op de 1000 meter en komt later op zondag nog in actie op de 500 meter.

Pech voor Xandra Velzeboer

Voor de Nederlandse ploeg zat er op deze afstand sowieso geen podium in. Michelle Velzeboer strandde in de halve finales en werd tweede in de B-finale. Zoë Deltrap haalde de eindstrijd niet door een diskwalificatie in haar halve finale.

De tegenslag voor Xandra Velzeboer stond in schril contrast met de successen eerder dit weekend. Nederland pakte al goud met zowel de vrouwenaflossing als de mixed relay die laatste voor het eerst dit seizoen. Het thuispubliek in Dordrecht kreeg daarmee alsnog veel om te vieren.

Ook mannenploeg grijpt mis op 1000 meter

Ook bij de mannen verliep de 1000 meter niet volgens plan. Jens van ’t Wout meldde zich af voor de afstand om zich volledig te richten op de relayfinale later op de dag. Individueel greep hij dit weekend telkens net naast het podium, met een vijfde plek op de 1500 meter en een vierde plaats op de 500 meter.

Teun Boer kon evenmin doordringen tot de finales. Hij werd vijfde en laatste in zijn kwartfinale op de 1000 meter en was daarmee klaar. Door de prestaties in de World Tour mag Nederland bij de Olympische Spelen in Milaan straks met twee in plaats van drie mannen starten op de 1000 meter, al blijft Oranje op de andere afstanden waarschijnlijk wél volledig vertegenwoordigd.

