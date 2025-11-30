De Nederlandse shorttrackers hebben het thuispubliek in Dordrecht een droomstart van de slotdag bezorgd. Op de mixed relay zette Oranje een overtuigende race neer en pakte het eindelijk het langverwachte goud op een olympisch onderdeel dat dit seizoen nog niet was gewonnen.

Nederland begon sterk aan de finale en hield vanaf de eerste meters de controle. Michelle Velzeboer, Xandra Velzeboer, Teun Boer en Jens van ’t Wout dicteerden het tempo en reden met zichtbaar vertrouwen aan kop. Halverwege viel de belangrijkste concurrent al weg: de Canadese kopman William Dandjinou gleed onderuit, waardoor zijn ploeg geen rol meer speelde in de strijd om de winst.

Oranje rijdt onbedreigd naar goud

Vanaf dat moment had Oranje vrij baan naar goud. De Verenigde Staten probeerden het gat nog te dichten, maar kwamen geen moment écht in de buurt. De Nederlandse ploeg hield het tempo strak en bouwde de voorsprong gestaag uit. Van ’t Wout kon bij het oversteken naar de finish zelfs al juichen: de marge met de Amerikanen bedroeg ruim een halve seconde. Zuid-Korea pakte het brons.

Voor Van ’t Wout was de overwinning extra speciaal. Het was zijn eerste succes in eigen huis, nadat hij op de 500 en 1.500 meter een dag eerder nog buiten het podium viel. De mixed relay bracht alsnog de glimlach waar hij en het publiek op hoopten.

Thuispubliek krijgt waar het op hoopte

Het goud betekende tevens de tweede Nederlandse aflossingsoverwinning van het weekend. Zaterdag won het vrouwenteam al de relay, waarmee het publiek in Dordrecht tot twee keer toe op de banken mocht. En mogelijk blijft het niet bij deze twee successen: later vandaag volgen nog de finales op de 1.500 en 500 meter bij de vrouwen, en de 1.000 meter en relay bij de mannen.

Voor bondscoach Niels Kerstholt is de zege een mooie doorbraak. Nederland pakte op de mixed relay in Montreal en Gdansk nog zilver, maar bleef wachten op het eerste goud. In eigen huis viel alles eindelijk op zijn plek: overtuigend, dominant en op precies het juiste moment.

