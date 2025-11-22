Shorttrackers Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout zijn door valpartijen vroegtijdig uitgeschakeld op de eerste finaledag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Gdansk. Beiden Nederlanders lagen op plek twee toen ze vielen. In teamverband was er wel succes voor Nederland.

In de halve finales van de 1.000 meter ging het mis bij Velzeboer (24). Ze lag op plek twee en leek Florence Brunel (Canada), die voor haar reed, aan te tikken. Daardoor kwam ze ten val, waarna meerdere shorttrackers ten val kwamen. Door de valpartij kende ze een vroegtijdige aftocht, waardoor ze de finale - die uiteindelijk gewonnen werd door Hanne Desmet (België) - miste.

Dat de Nederlandse baalde van de vervelende gebeurtenis, is zwak uitgedrukt. "Het is gewoon echt wel klote eigenlijk", zei ze tegen de NOS. "Vooral omdat ik me heel goed voelde. Ik was echt heel fris, heel lekker aan het schaatsen en had alles wel onder controle. Daarom baal ik er extra van."

Vroege aftocht Jens van 't Wout

Bij Van 't Wout ging het mis in de kwartfinales van de 500 meter, de kortste afstand. Ook hij lag op plek twee toen hij onderuit gleed. Daardoor zag hij de halve finales aan zijn neus voorbij gaan. Zijn broer Melle wist wel de halve finales te bereiken, maar haalde de finale niet.

Ook Michelle Velzeboer onderuit

Diede van Oorschot wist net geen plek in de halve finales op de 1.000 meter veilig te stellen. Ze werd voorbij gestreefd door een eindsprint van Elisa Confortola (Italië). Michelle Velzeboer kwam ook niet verder dan de kwartfinales. Ook zij gleed onderuit.

Een dag eerder werd er al geklaagd over het ijs en de boarding in Gdansk. Jens van 't Wout noemde deze "levensgevaarlijk" omdat deze niet zou mee geven. Ook over de kwaliteit van het ijs was hij allerminst te spreken. "Dit is het slechtste ijs dat ik ooit heb meegemaakt", concludeerde hij. "Het breekt heel snel."

Toch goud voor Nederland

De Nederlandse shorttracksters hebben in het Poolse Gdansk bij de derde wedstrijd uit de World Tour de aflossing gewonnen. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Diede van Oorschot hielden de teams van de Verenigde Staten en Japan achter zich. In de gewonnen halve finale had Zoë Deltrap nog geschaatst in plaats van Van Oorschot. De vrouwen waren bij de twee eerdere wedstrijden uit de World Tour dit seizoen als tweede en als vierde geëindigd.

De mannen slaagden erin de finale te bereiken op de aflossing. Jens van 't Wout, Kay Huisman, Friso Emons en Teun Boer wonnen hun halve finale voor Zuid-Korea. Zondag volgt de strijd om de medailles.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.