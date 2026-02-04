Tijmen Snel is een van de opvallende namen die meegaat naar de Olympische Winterspelen. Op het OKT verraste hij met een tweede plek op de 1500 meter, achter teamgenoot Joep Wennemars en voor Tim Prins en Kjeld Nuis. Onder anderen Wennemars en Nuis zijn niet om hun mening verlegen, terwijl Snel een rustiger type is. "Het is een debiele wereld, dat schaatsen."

Het zijn bijna allemaal stuk voor stuk uitgesproken jongens op de kortere afstanden. Prominente voorbeelden daarvan zijn Wennemars en Nuis. Die vochten onlangs nog een onderlinge vete uit op het OKT. Wennemars betichtte Nuis ervan te veel te zeuren. "Ik vond het best wel jammer dat hij dat deed ", reageerde Nuis destijds.

Bescheiden Tijmen Snel

Tussen al die haantjes is Snel een vreemde eend in de bijt. "Het is een debiele wereld, dat schaatsen", zegt hij met een lach in de NOS Schaatspodcast. "Dat soort karakters horen erbij en het is ook goed voor de sport", vertelt Snel over de praatjesmakers. "Alleen ik ben niet heel hoog in mijn emoties met dat soort dingen. Dat is eenmaal hoe ik ben."

Snel heeft niet het gevoel dat hij door zijn karakter meer over het hoofd wordt gezien door de media. "Als je geen gekke uitspraken doet, dan komt er nooit controverse om je heen. Dan blijf je wat meer aan de oppervlakte. Dat vind ik persoonlijk niet zo erg. Ik vind het misschien prettiger om op de achtergrond te zijn. Ik hoef niet zo uitgelicht te worden door de buitenwereld. Zo zit ik niet in elkaar", is hij eerlijk.

'Prachtig land, lekker eten, goeie koffie'

Snel komt pas op 19 februari in actie op de 1500 meter. Hij kiest er dan ook voor om de openingsceremonie over te slaan. Wel is hij als reserve aanwezig bij de 1000 meter. Hij kijkt met veel plezier uit naar het prestigieuze toernooi in Italië. "Prachtig land, ben er vaak geweest. Ook vroeger met mijn ouders. Lekker eten, goeie koffie", somt hij op.

De carrière van Snel voelt "ergens wel volmaakt" met het bereiken van de Winterspelen. "Het is het hoogst haalbare en dat is nu gelukt. Maar dat betekent niet dat ik daar lamlendig ga rondrijden", verzekert hij. "Ik hou me er niet te veel mee bezig. Ik focus me op mijn eigen rit, dat is het enige waar ik mee bezig ben."

