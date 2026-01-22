Voor Tijmen Snel komt er volgende maand een droom uit. De topschaatser staat eindelijk op de Olympische Winterspelen. Hij bemachtigde een ticket op de 1500 meter, nadat het vier jaar geleden op vreselijke wijze misging voor de schaatser van Team Essent. Hij kiest er echter wel voor om een bijzonder olympisch moment te laten schieten.

In 2022 was hij op het olympisch kwalificatietoernooi ook al goed genoeg voor een startbewijs, maar werd hij het slachtoffer van een besluit van de KNSB. Marcel Bosker werd toegevoegd aan de ploegenachtervolging en dus ging Snels olympische droom in rook op. Frappant genoeg kreeg ook Bosker dit jaar een aanwijsplek, nu ten koste van Tim Prins.

Meeleven met Tim Prins

Vier jaar later is het dus wel raak voor Snel, die meeleeft met de veelbesproken Prins. "Ik weet hoe moeilijk dat is", stelt hij in gesprek met De Telegraaf. Maar contact met de schaatser van Team Reggeborgh heeft hij niet. "Maar ik weet uit eigen ervaring dat het voor hem een vervelende situatie is."

Voor Snel is het nu dus wel raak, dankzij een sterke 1500 meter op het OKT. Maar, zo verklaart hij, het duurt voor hem wel extra lang voordat hij afreist naar Milaan. Komend weekend rijdt hij de World Cup in Inzell, daarna rond hij het trainingskamp in Collalbo af. "Vanuit daar ga ik terug naar Heerenveen en vlieg ik pas laat naar MIlaan omdat de 1500 meter pas op 19 februari wordt geschaatst."

Geen openingsceremonie voor Snel

Dat heeft één gevolg: de openingsceremonie gaat aan de neus van Snel voorbij. "Ik arriveer pas een dag voor de 1000 meter in Italië, omdat ik reserve ben voor die afstand. Dat ik de openingsceremonie moet missen, is jammer." Al begrijpt hij de keuze, die in overleg met Team Essent is gemaakt, ook al. "Maar er zolang van tevoren al zijn, is ook niet ideaal."

Snel zien we dus niet op de openingsceremonie op vrijdag 6 februari, maar pas een paar dagen later. Op woensdag 11 februari wordt de 1000 meter verreden en daar is hij reserve. Snel zal dus op dinsdag arriveren in Milaan. Zijn grote dag vindt echter pas donderdag 19 februari plaats. Dan is het tijd voor de 1500 meter mannen. Teamgenoot Joep Wennemars en Kjeld Nuis zijn de andere Nederlanders.

