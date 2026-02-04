Kjeld Nuis bereidt zich voor op wat vermoedelijk zijn laatste Olympische Spelen zullen zijn. De 36-jarige topschaatser heeft net als elke topsporter namelijk een 'houdbaarheidsdatum', zegt Marianne Timmer.

Nuis deed al twee keer eerder mee aan de Winterspelen en won drie keer olympisch goud. In Milaan komt hij weer in actie op de 1000 en 1500 meter. Hij hoopt nog een keer mee te strijden om de titel.

Schaatsicoon Timmer herkent de situatie van Nuis. Ze stopte zelf in 2010 met haar topsportcarrière op 36-jarige leeftijd met drie olympisch gouden medailles op zak. "Er is een bepaalde houdbaarheidsdatum als topsporter. En dat is ook heel lastig", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Opa

"Ik heb dat zelf natuurlijk ook meegemaakt. En dat zal Kjeld nu ook hebben. Er is een volgende generatie. En daarom is het ook gewoon moeilijk als jij al honderdduizend wedstrijden hebt gereden en zo'n Jenning de Boo die gaat jou dan een beetje zitten teasen: 'We hebben opa eraf gereden'", verwijst ze naar een interview van zijn 22-jarige teamgenoot.

"Heb je dat interview gezien? Zeiden ze: 'Opa doet ook mee'. Ja het is leuk, maar het is ook niet leuk. Want ja hij doet wat 'ie het allerliefste doet. En daar komt ooit een keer een einde aan. En dat is best lastig", vervolgt Timmer.

Nuis kon zelf wel om de woorden van De Boo lachen. "Ze noemen me ook wel Kjeld Merlot [een wijnsoort, red.], ik word alleen maar beter in de loop van de tijd", grapte hij in hetzelfde interview.

Debuut Joy Beune

Terwijl Nuis waarschijnlijk zijn laatste Spelen rijdt, maakt zijn vriendin Joy Beune juist haar debuut. De 26-jarige schaatskampioene doet dat echter niet op haar geliefde 1500 meter, daarvoor wist ze zich niet te plaatsen tijdens het OKT. Ze rijdt in Milaan wel de 3000 meter en de ploegenachtervolging.

