Topschaatsster Joy Beune moet zich gaan opmaken voor het nieuwe seizoen zonder een belangrijke schakel binnen haar ploeg Team IKO. Sprintcoach en materiaalman Ke Jiaxin vertrekt bij het schaatsteam.

Team IKO, de schaatsploeg van onder meer Beune, Sebas Diniz en Stijn van de Bunt, moet op zoek naar een nieuwe sprintcoach en materiaalman. Het team heeft aangekondigd dat Ke Jiaxin, bekend als Jason, afscheid gaat nemen van de formatie.

Geheimzinnig vertrek

Jason, een Chinese oud-topschaatser, sloot zich vier jaar geleden aan bij Team IKO. In het begin werd hij aangesteld als materiaalman, maar later ging hij zich ook ontfermen als sprintcoach binnen het team. Jason stond te boek als een van de succesfactoren van het team van Beune.

De Chinees geeft op zijn eigen Instagram geheimzinnige tekst en uitleg rond zijn vertrek. "De afgelopen maand hebben er veel verhalen de ronde gedaan, maar ik zie geen reden om die uit te leggen of erop in te gaan", zo begint hij, doelend op de geruchten dat hij een overstap gaat maken naar Team Reggeborgh, het team waar Kjeld Nuis, de vriend van Beune, voor rijdt.

Jason vervolgt: "Wat ik me wil herinneren als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar, zijn de goede dingen en alleen de goede dingen. Ik zal Team IKO, Martin en Erwin, altijd dankbaar blijven voor het platform en de vrijheid die ze me hebben gegeven om te doen waar ik het best in ben zowel op het gebied van materiaal als coaching. Aan de schaatsers die in mij geloofden: ik kan jullie niet genoeg bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld. Ik kan eerlijk zeggen dat ik alles heb gedaan wat ik maar kon bedenken voor jullie allemaal, zonder iets achter te houden."

Wintersportvakantie

Het vervelende nieuws komt voor Beune op het moment dat ze samen met Nuis aan het genieten is van een wintersportvakantie. Op Instagram deelt het stel vele kiekjes van hun avonturen op en rond de bergen in Oostenrijk.