Kjeld Nuis en Joy Beune genieten na een slopend schaatsseizoen van een welverdiende vakantie. In de bergen zoeken de topschaatsers het plezier op tijdens de wintersport, ver weg van het ritme van trainingen en wedstrijden. Daarbij nemen ze ook uitgebreid de tijd voor een zoete 'koffiestop', waarin genieten van lokale lekkernijen minstens zo belangrijk lijkt als uren maken op de piste.

De break komt voor het schaatskoppel op een logisch moment. Het afgelopen seizoen was lang en intens, met voor beiden belangrijke momenten op het ijs. Beune kende een teleurstelling op het OKT, waar ze zich op haar favoriete 1500 meter niet wist te plaatsen, maar liet zich later alsnog zien met een zilveren medaille op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen. Nuis pakte in Milaan brons op de 1500 meter, nadat hij via een aanwijsplek alsnog een startbewijs bemachtigde. Na maanden waarin alles draaide om pieken op het juiste moment, is het nu tijd om even gas terug te nemen.

'Helemaal top'

Na een paar afdalingen nemen Nuis en Beune even de tijd om op adem te komen met een warme pauze. In zijn stories op Instagram laat Nuis zien hoe Beune met een dienblad komt aanlopen, met daarop twee koppen warme chocolademelk met slagroom en een klassieke apfelstrudel. De olympisch kampioen lijkt zichtbaar te genieten van het moment dat zijn vriendin hem van de lekkernijen voorziet. "Helemaal top", klinkt het tevreden, waarna Beune met een lach antwoordt: "Nou hé."

Tot slot deelt Nuis nog een speels beeld dat lijkt op een selfie, maar in werkelijkheid is genomen via de skibril van Beune. De grappige foto onderstreept onderstreept hoezeer het schaatskoppel geniet van de ontspanning in de sneeuw, ver weg van de drukte van het schaatsseizoen.

Kjeld Nuis en Joy Beune geniet van hun wintersport.

Nuis en Beune stelen de show op wintersport

Eerder trok het schaatskoppel al de aandacht met een opvallende TikTok tijdens hun vakantie. In het filmpje playbackte Nuis op een nummer van rapper Lil Kleine. "Steen, papier, schaar. Als ik jou zie…", begint hij, waarna hij de camera op zijn vriendin richt. "Trek je me helemaal uit elkaar", maakt Beune de zin af, waarop Nuis besluit: "Oké dan."

Het fragment leverde veel reacties op van volgers, die zichtbaar konden lachen om het speelse moment tussen de twee. Met de benaming ‘wifey’ maakte de schaatser van Team Reggeborgh bovendien nog eens duidelijk hoe hij naar zijn vriendin kijkt.

Nuis en Beune volgen voorbeeld van Jutta Leerdam

Ook eerder werd al duidelijk dat Nuis en Beune na het seizoen bewust kiezen voor tijd samen in de sneeuw. Tijdens het afsluitende diner voor olympische medaillewinnaars in Den Haag liet de schaatser al weten wat zijn plannen waren. "Ik ga met deze", zei hij met een glimlach terwijl hij naar zijn vriendin wees. "Ik ga skiën."

Ook Jutta Leerdam zocht na haar olympische titel op de 1000 meter de sneeuw op. De topschaatsster trok met haar zussen en verloofde Jake Paul op wintersport en deelde daar volop beelden van skiën, ontspannen momenten in de zon en feestelijke avonden. Door die trip was ze zelfs een van de opvallende afwezigen bij het afsluitende diner voor medaillewinnaars in Den Haag.