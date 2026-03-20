Schaatsicoon Irene Schouten heeft de medaillewinnaars van de olympische en paralympische Winterspelen verrast met een bijzonder aandenken aan hun prestatie in Milaan. Onder andere Joy Beune en Jeroen Kampschreur mochten dat in ontvangst nemen.

Voor alle olympische en paralympische winnaars werd een gepersonaliseerd sieraad ontworpen met een symbolische betekenis. "Grote dromen beginnen zelden groots. Ze beginnen klein, gepolijst in stilte. Me focus, aandacht, met talloze kleine handelingen en routines. Dag na dag", vertelt Schouten in een video op Instagram.

Met diezelfde zorg werden de persoonlijke bedels voor de topsporters ontworpen, in samenwerking met Staatsloterij en sieradenmerk Vedder & Vedder. "Tot er langzaam iets bijzonders ontstaat, op weg naar het grootste podium ter wereld. Voor sporters zijn het vaak de kleinste dingen die houvast geven, vertrouwen geven en uiteindelijk het verschil maken. Tot een droom werkelijkheid wordt."

Herinnering

"Een herinnering die je voor altijd met je meedraagt", besluit het schaatsicoon. Vervolgens zijn er beelden te zien waarin ze de sieraden uitdeelt op het diner voor de medaillewinnaars in Den Haag van afgelopen dinsdag. Op het bedeltje van Beune staan haar initialen en de contouren van haarzelf met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud op het podium na hun zilveren medaille op de ploegenachtervolging.

Ook Kampschreur krijgt een prachtig aandenken uitgereikt aan zijn succesvolle Paralympische Spelen. De 26-jarige zitskiër won liefst drie titels en kroonde zich daarmee tot succesvolste Nederlandse paralympiër aller tijden.

Irene Schouten

Schouten weet zelf ook hoe het is om te presteren op het hoogste niveau. Ze werd drievoudig olympisch kampioen tijdens de Spelen van Peking in 2022. Ze won goud op de massastart, de 3000 en 5000 meter. Bovendien pakte ze brons op de ploegenachtervolging. In 2018 won ze ook al olympisch brons op de massastart. Ze stopte in 2024 met schaatsen. In december van dat jaar werd ze moeder van een zoon: Dirk.