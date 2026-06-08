De zilveren medaille van de Deen Viktor Thorup was een van de grote verassingen van het olympische schaatstoernooi. Deze was mede te danken aan Jorrit Bergsma. Een paar maanden later onthult de vrouw van Thorup dat zij de winnende tactiek al in de sterren geschreven zag staan.

Op de slotdag van het olympische schaatstoernooi in Milaan pakte Nederland de gouden dubbel op de massastart. Waar bij de vrouwen Marijke Groenewoud goud won, zegevierde Bergsma bij de mannen. Achter hem finishte Thorup onverwachts als tweede.

'Niemand geloofde dat dit scenario zou uitkomen'

Dit kwam omdat Bergsma al vroeg ontsnapte uit het peloton. Als enigste medevluchter kreeg hij de Deen mee. De twee bleven de gehele race voor de grote groep. Enkele ronde voor het einde versnelde Bergsma, dit was Thorup te machtig. Waar de 40-jarige naar het goud soleerde, deed Thorup dat naar het zilver.

Deze plak maakte hem in een klap een sportster in zijn land. Zijn medaille was namelijk de enigste olympische plak die Denemarken ooit won hij het schaatsen. "Niemand geloofde dat dit scenario zou uitkomen", zo onthult Sofia Thorup, de vrouw van Viktor Thorup, aan schaatsen.nl.

Sofia is zelf ook topschaatsster, zo werd zij afgelopen kampioen Europees kampioen op de massastart. Door haar Russische nationaliteit werd ze in eerste instantie niet toegelaten tot de Olympische Spelen om haar man aan te moedigen. Uiteindelijk mocht te toch toetreden.

Voorspellende gave

Op de wedstrijddag van de massastart kreeg ze zelfs nog specialer nieuws te horen. Dankzij een verkeersongeval van Bart Schouten, de coach van Viktor, mocht Sofia uiteindelijk in het coachvak staan voor haar man. "We huilden massaal. Viktor, ikzelf, zijn ouders. We konden het niet geloven", zo onthulde Sofia wat er gebeurde na de zilveren race van Viktor.

De tactiek om met Bergsma mee te vluchten pakte dus goed uit. Dat Sofia thuishoort in een coachvak liet ze eerder al merken, ze voorspelde namelijk al deze succesvolle tactiek. "Jaren geleden maakten Viktor en ik er grappen over. Stel dat Jorrit Bergsma op een olympische massastart ontsnapt en Viktor mee kan springen, dan heeft hij kans op een medaille." Precies dat kwam uit.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover