In het kielzog van Jorrit Bergsma pakte Viktor Thorup (31) bij de olympische mass start een historische medaille. Denemarken is namelijk bijzonder karig bedeeld met plakken op de Winterspelen. En Thorup had vooraf weinig reden om te denken dat hij daar verandering in zou brengen.

In de finale van de mass start in olympisch Milaan knepen Jorrit Bergsma en Viktor Thorup er tussenuit. Thorup plakte een tijdje aan de Friese stayer vast, maar toen Bergsma besloot om zich ook van hem los te maken, kon zijn Deense vluchtmakker direct niet volgen.

Zilver

Wel gleed hij als tweede over de eindstreep en dat leverde Denemarken de slechts tweede medaille ooit op bij de Winterspelen. Het eerste was zilver voor de curlingvrouwen in 1998. Dat was in een teamsport, waardoor Thorup de eerste Deen is met een individuele Winterspelen-plak.

Zijn succes werd breed gevierd in Denemarken, dat in het langebaanschaatsen op de Winterspelen het tot dan toe moest doen met plek 9 op de 10.000 meter in 1964 (Kurt Stille) als topresultaat.

Impact

Thorup vertelt tegen Schaatsen.nl dat hij in zijn thuisland in zo ongeveer alle talkshows welkom was. "Die drie dagen waren wild, hectisch en zonder slaap", zegt hij. Op Instagram schrijft hij: "Plotseling beroemd worden is waanzinnig!"

"Maar het was geweldig om te zien dat de sport die ik doe voor mijn plezier, met de mensen van wie ik houd, zoveel kan betekenen voor anderen", zegt hij. "Natuurlijk wist ik dat mijn zilver de eerste individuele medaille voor Denemarken was, maar ik had onderschat hoeveel impact dat zou hebben."

Ziekte

Terug naar de dag van de mass start. De voorbereiding van Thorup was verre van ideaal. Hij legt uit: "Ik had de tien kilometer niet kunnen finishen door ziekte, waarna ik me alleen maar slechter ging voelen, inclusief overgeven en diarree. In acht dagen tijd stond ik slechts twee keer op het ijs. Bovendien viel ik ook nog een keer." Daarnaast was zijn coach Bart Schouten afwezig vanwege een auto-ongeval.

Het zilver smaakt zoet. Het maakt alle offers goed die hij als topsporters heeft geleverd. "Dit zilver voelt als een kleine prijs of een souvenir voor iets waar ik al 25 jaar mijn leven aan spendeer."