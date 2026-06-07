Jorrit Bergsma won op de afgelopen Olympische Spelen twee medailles, maar ook zoonlief Brent liet zich zien. Daar gaat hij nu vrolijk mee verder.

Brent werd een opvallende verschijning tijdens de Olympische Spelen eerder dit jaar in Milaan. Terwijl zijn vader goud pakte op de massastart en brons op de 10000 meter, moedigde Brent hem aan vanaf de tribune. Dit deed de zevenjarige samen met moeder Heather en zusje Barbara Jean.

Tijdens de Spelen liet Bergsma al enkele keren blijken dat Brent ook graag op het ijs staat. Dat bleek kort daarna ook wel met een geweldige prestatie in schaatstempel Thialf. Brent deed mee aan een initiatief voor Stichting het Hartekind en schaatste maar liefst 73 rondjes in Heerenveen.

Nieuwe prestatie

Brent zit niet stil en blijft doorgaan met schaatsen en trainen. Zo deed hij dit weekend mee aan de Bartlehiem Skeeler toertocht. Op de Instagram-accounts van zijn ouders wordt de trots naar zoonlief uitgesproken, die met rugnummer 250 en een prachtige mat in zijn nek 15 kilometer skeelerde.

Traumatherapie

Met zijn geweldige Olympische Spelen in Milaan heeft Bergsma de nasmaak van de Spelen in 2014 wellicht wat van zich af kunnen schaatsen. "De Olympische Spelen is toch het grootste toernooi dat je kan rijden", zegt hij. "Ik stond vol in de belangstelling. Door dat gedoe met de team pursuit kreeg ik veel negatieve reacties, vooral via social media. Later in mijn carrière kreeg ik daar problemen mee."

Dat werd zelfs zo erg dat er traumatherapie aan te pas moest komen voor de schaatser. "Ik kreeg slaapproblemen, vooral rond belangrijke wedstrijden. Mijn lichaam kwam in een soort paniekstand. Ik presteerde ondermaats. Ik heb een soort traumatherapie ondergaan. Daar kwam naar voren dat het hele team pursuit-gebeuren dieper zat dan ik dacht, ja."

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