Renate Wennemars maakte onlangs in een column bekend dat schaatsicoon Erben Wennemars was geveld door een hartinfarct. Dat zette hun leven kortstondig op stelten. Inmiddeld heeft Renate weer een wat wijdere blik op de wereld. In een nieuw stukje schrijft ze over een opmerkelijk nieuwsfeit van eerder in juni.

In haar column voor De Stentor gaat Renate Wennemars in op een vreselijke casus. Twee Brabantse mannen zijn veroordeeld omdat ze twee broers (7 en 10) hebben misbruikt. Het koppel had enkele weekenden per maand de zorg over de broers. Wennemars schrijft vol afschuw: "Deze kinderen, die dit afgrijselijke geheim moesten dragen; ze zijn getekend voor het leven."

'Ik kan het gewoon niet geloven'

In haar stuk worstelt de voormalig tv-presentatrice met de hele zaak. Hoe is dit voor de moeder, die de zorg voor de kinderen deels aan anderen moest overdragen? En wat te denken van het feit dat de daders al in voorrarrest hebben gezeten, en daardoor nu niet meer in het gevang hoeven?

Wennemars schrijft: "Ik kan het gewoon niet geloven. Dat je zo kunt zijn. Zo slecht." En: "Ik mag er niks van vinden, want het recht heeft zijn beloop gehad, maar dat vind ik wel moeilijk."

Erben Wennemars

Erben Wennemars is ondertussen lekker aan het klussen in hun huis in Zwolle. Het koppel woonde lange tijd in Dalfsen. Nu zoons Joep Wennemars (wereldkampioen 1000 meter schaatsen in 2025) en Niels Wennemars (succesvol als vlogger) daar niet meer wonen, durven ze de stap te zetten.

In een video van eerder deze maand laat het schaatsicoon vol trots het sluitwerk van een van de deuren zien. Daarnaast wemelt het van de details die het huis een ouderwets, maar chique karakter geven. "Zo wordt het niet meer gemaakt", merkt hij dan ook op. Wennemars steekt dus zelf de handen uit de mouwen en begon met klussen in de kelder. Hij moest alles zelf isoleren, want dat was nog helemaal niet gebeurd. Ook alle elektriciteit is vernieuwd. "Het is gewoon gelukt. Daar ben ik eigenlijk best wel trots op."

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