Sebas Diniz dwong Jenning de Boo tot het uiterste op het OKT en mag met de Nederlandse topsprinter mee naar de Olympische Spelen in Milaan. De topschaatser van Team IKO-X2O moest daarvoor echter van heel ver komen. Letterlijk, want op trainingskamp in Andorra werd hij aangereden door een auto en lag hij dagenlang in het ziekenhuis. "Ik dacht dat ik niet naar de Spelen kon."

De 24-jarige Diniz reed dit voorseizoen ijzersterk op de 500 meter en gaat in Milaan een gooi doen naar de medailles. Maar het leek er in de zomer niet op dat hij in die vorm zou zijn nu en zeker niet dat hij zich zou plaatsen voor de Spelen. Toen hij met zijn fiets tijdens trainingskamp in de zomer in Andorra op een auto botste, leek het einde seizoen. "Toen ik daar op de weg in Andorra lag, dacht ik zeker niet dat ik naar de Olympische Spelen mocht."

'Je wereld stort in elkaar'

Diniz lag drie dagen in het ziekenhuis, maar herstelde wonderwel snel. "Je wereld stort in elkaar. Ik reageer ged op hoogte en het ging ook heel goed die dagen. Dus ik baalde enorm dat ik zo'n afloop van het trainingskamp had. Maar het was echt mijn geluk dat ik wel in de beste vorm van mijn leven was op dat moment. Daardoor kon ik heel snel herstellen en zat ik acht dagen later alweer op de fiets."

'Ik wist dat het foute boel was'

Die ingestorte wereld in een olympisch seizoen zag er voor Diniz angstig uit. "Ik had heel veel last van mijn rug. Toen wist ik meteen dat het foute boel was. Het was voor mij heel lang afwachten wat de scans zouden laten zien. De artsen in Nederland konden niet bij die scans omdat ze beschermd waren. Het was voor mij lang onbekend, behalve dat ik breuken in mijn rug en de ribben zaten. Ik had het geluk dat ik niet geopereerd hoefde te worden."

'Nergens last meer van'

De rug is een cruciale plek, zeker in het schaatsen. Daarom was het voor hem ook lang onzeker hoe hij er uitkwam. "Maar nu heb ik nergens last meer van gelukkig, daar ben ik heel blij mee."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.