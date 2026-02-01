De Nederlandse schaatsers zijn inmiddels allemaal in Milaan aangekomen voor de Olympische Spelen, die vrijdag beginnen met de openingsceremonie. Er zijn zelfs al trainingen gereden op het Italiaanse ijs en Sebas Diniz geeft een eerste indruk af op het ijs waar het voor hem op 14 februari moet gebeuren tijdens de 500 meter.

Diniz was op het OKT in bloedvorm en dwong Jenning de Boo tot het uiterste. In Milaan zal hij weer alles uit de kast moeten halen om zijn landgenoot, Jordan Stolz en bijvoorbeeld Damian Zurek te kloppen. Na de eerste rondjes op het olympische ijs is de voorzichtige conclusie van Diniz dat zijn topvorm nog ver weg is. "Ik merk aan alles dat ik nog niet in de vorm van het OKT ben, maar ik heb nog best wat trainingen te gaan", zegt hij tegen schaatsen.nl.

'Het is nu nog vrij warm'

Hoe voelde het ijs aan voor de schaatser van Team IKO-X2O? “Het ijs ligt er best goed bij. Je hebt veel grip, al heb ik nog niet het idee dat het lekker glijdt. Dat zal de komende dagen waarschijnlijk veranderen. Het is nu ook nog vrij warm in de hal. Maar ik twijfelde er geen moment aan dat het ijs niet op orde was. Op de Spelen mag je erop vertrouwen dat alles voor elkaar is", zei hij vol vertrouwen na zijn snelle eerste meters op het ijs in Milaan.

Geluidsverschil

Daar is een tijdelijke ijsvloer neergelegd in een evenementenhal, op een houten ondergrond. Daardoor klinkt het allemaal best hard en hol. Maar de Nederlandse topsprinter merkte nog weinig van het geluidsverschil. "Als ik een rustige interval doe, merk ik het niet. Misschien komt dat nog bij het snelle werk."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.