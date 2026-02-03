De Nederlandse schaatsers zijn één voor één de olympische ijsbaan in Milaan aan het verkennen. Deze week worden de eerste trainingsmeters gemaakt op weg naar olympisch succes. Toch zijn onder anderen Suzanne Schulting, Sebas Diniz en trainer Jac Orie vooral onder de indruk van een uniek geluid in het Milano Speed Skating Stadium.

"Het ijs klinkt heel raar", zegt Orie na een trainingssessie met Schulting. "Ze hebben een houten vloer en daaronder piepschuim, waar de buizen in liggen. Dat geeft een beetje hol geluid. De schaatsers rijden door de wind, die horen dat niet, maar ik heb het ook nog nooit eerder gehoord."

Als schaatsen op natuurijs

Voor Diniz was het ook wennen. "Het klinkt een beetje alsof je op natuurijs schaatst", zegt de sprinter van Team IKO-X2O, die met teamgenoten Joy Beune en Stijn van de Bunt sinds vrijdag al in Milaan is. "Ik moest eerst best even wennen aan dat geluid. Het is een beetje alsof je natuurijs hebt, het kraakt op een bepaalde manier en klinkt hol. Als je straks een wedstrijd hebt, zit je zo in die focus, dan ben je er niet mee bezig. Maar het ijs is best goed. Het is vergelijkbaar met Hamar. Het heeft veel grip."

'Het is superlelijk allemaal'

Schulting maakt zich niet zo druk om de ijsvloer. "Ik heb van al die jaren met shorttrack geleerd dat het ijs kan veranderen. Je moet het doen met de omstandigheden die je hebt", aldus de meervoudig olympisch kampioene shorttrack, die maandag op de langebaan uitkomt op de 1000 meter.

"Voor een evenementenhal vind ik dat ze het mooi hebben gedaan en het ijs is ook best goed", omschrijft Schulting de baan die in de Fiera Milano, een hal van de evenementenbeurs, is aangelegd. "Het is superlelijk allemaal", zegt ze over het enigszins troosteloze hallencomplex. "Maar de baan van het shorttrack in Beijing was ook niet supermooi aan de buitenkant. Ik denk dat straks niemand het daarover heeft. Het is alleen jammer voor de droneshots."

