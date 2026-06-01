Jorrit Bergsma is een man van de lange adem. Op meerdere manieren: de Friese stayer houdt van de lange afstanden en gaat ook zelf al een tijdje mee. Op zijn 40e werd hij wederom olympisch kampioen, ditmaal op de mass start. Inmiddels bouwt hij op richting het nieuwe seizoen, maar is er ook nog tijd voor andere water-gerelateerde hobby's.

Voor het programma Byt bij Omrop Fryslân ging Bergsma een middagje vissen. Dat deed hij met de presentator, Tamme Smit. Ze kozen het riviertje De Boorne uit, oftewel De Boarn in het Fries.

Alles wat Bergsma nodig had

Zijn jeugd speelde zich af in Aldeboarn, een dorp in de gemeente Heerenveen. Hij had nooit behoefte om een andere plek op te zoeken, want Aldeboarn had alles wat hij nodig had. Ook is hij trots op zijn herkomst. "Ik vind de Friese taal, cultuur en geschiedenis heel mooi. Ik vind het bijzonder om dat in stand te houden", zegt hij, in het Fries dus.

Olympische Winterspelen 2014

Ook komt er een pijnlijke periode aan bod, namelijk de Olympische Winterspelen van 2014, toen Bergsma vond dat hij niet eerlijk werd behandeld door de Nederlandse bondscoach, Arie Koops. Bergsma had in Rusland verrast met goud op de 10 kilometer door Sven Kramer te verslaan. Samen met Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij zou hij enkele dagen later het team vormen voor de ploegenachtervolging.

Nederland won goud, maar Bergsma gaf er ver voor de gewonnen finale al de brui aan. Hij wilde geen onderdeel meer zijn van het team. De olympisch kampioen werd in de kwartfinale gepasseerd door Koops en trok vervolgens zijn conclusies. Hij voelde zich 'genaaid' en zei gedag tegen een mogelijk gouden plak en een flink bedrag aan prijzengeld.

Traumatherapie

"De Olympische Spelen is toch het grootste toernooi dat je kan rijden", zegt hij. "Ik zat vol in de belangstelling. Door dat gedoe met de team pursuit kreeg ik veel negatieve reacties, vooral via social media. Later in mijn carrière kreeg ik daar problemen mee."

"Ik kreeg slaapproblemen, vooral rond belangrijke wedstrijden. Mijn lichaam kwam in een soort paniekstand. Ik presteerde ondermaats. Ik heb een soort traumatherapie ondergaan. Daar kwam naar voren dat het hele team pursuit-gebeuren dieper zat dan ik dacht, ja."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover