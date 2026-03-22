Tijdens de Olympische Winterspelen maakte Jorrit Bergsma indruk met twee medailles, maar het grote publiek maakte ook kennis met zijn zoontje Brent. De zevenjarige, met dezelfde mat qua kapsel, heeft nu een bijzondere prestatie geleverd in de Friese schaatstempel Thialf.

Bergsma pakte op de Winterspelen in Milaan een gouden plak op de mass start en een bronzen plak op de 10000 meter. De schaatser bewees daarmee dat hij op veertigjarige leeftijd nog altijd mee kan doen met de top. Echter had Bergsma dit nooit voor elkaar kunnen boksen zonder zijn familie op de tribune. Zijn vrouw, ex-schaatsster Heather Bergsma, en hun twee kinderen Brent en Barbara Jean waren bij zijn races aanwezig tijdens de succesvolle Winterspelen.

Toen werd ook duidelijk dat de zevenjarige Brent zelf ook al op de schaatsen staat. Zijn vader liet tijdens verschillende interviews al merken dat zijn zoon ook graag schaatst en dat hij zelfs al bezig is met trainingen. Op zevenjarige leeftijd heeft Brent echter al een geweldige prestatie neergezet op de ijsbaan. In Thialf deed hij mee aan een mooi initiatief voor Stichting het Hartekind.

Hartekind Skate

Dit weekend stond de vijfde editie van Hartekind Skate op het programma. Tijdens deze mooie uitdaging moeten mensen alleen of als team 150 rondjes in Thialf schaatsen voor de Stichting het Hartekind. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. Bekende ex-schaatsers als Daan Breeuwsma en Esmee Visser waren aanwezig bij het evenement, maar ook Bergsma en zijn zoon Brent.

73 rondjes

Op Instagram laat Bergsma weten dat hij samen met zijn zoon Brent meedeed. De zevenjarige zoon van de olympisch kampioen reed 73 rondjes in Thialf en hielp daardoor mee aan een prachtig bedrag voor Stichting het Hartekind. In totaal werd er een gigantisch bedrag van 152.561 euro opgehaald door de schaatsers. De teller loopt nog altijd door, maar de stichting bedankt via Instagram iedereen 'HARTelijk' voor de grote financiële injectie en aandacht voor de stichting.