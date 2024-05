Britt Eerland slaat jaar na bevalling toe: tafeltennisster sleept opnieuw ticket voor Olympische Spelen binnen

Tafeltennisster Britt Eerland heeft zich zaterdag geplaatst voor de Olympische Spelen. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in het Bosnische Sarajevo was een finaleplaats nodig en Eerland kreeg dat na een bloedstollende halve finale voor elkaar. De tafeltennisster, die vorig jaar beviel van een dochter, gaat voor de derde keer op rij naar de Olympische Spelen.

Eerland speelde in de halve finale tegen de Slowaakse Barbora Balazova en een overwinning was nodig voor een ticket voor Parijs. Cruciaal was de vijfde game van de partij. Beide vrouwen hadden op dat moment twee games op zak en Balazova kreeg meerdere gamepoints om op 3-2 te komen, maar Eerland werkte ze allemaal weg. De Nederlandse sloeg vervolgens zelf wel toe en won ook de game erna: 9-11, 11-4, 9-11, 11-6, 15-13, 11-6.

De 30-jarige tafeltennisster mag daarmee voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio 2016 deed ze dat als lid van het Nederlands team. In Tokio mocht ze drie jaar geleden wel meedoen aan het individuele toernooi en daar eindigde het avontuur in de achtste finales.

Dochter

De kwalificatie van Eerland voor Parijs is best bijzonder te noemen, want ze beviel in maart 2023 van een dochter genaamd Zaya. Ze moest haar carrière dus tijdelijk op een lager pitje zetten, maar had altijd als doel om mee te doen aan de Olympische Spelen.

Daar is ze nu dus in geslaagd. Eerland heeft nog twee maanden om zich voor te bereiden. Het olympische toernooi bij de vrouwen staat van zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 3 augustus op het programma.