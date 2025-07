De Verenigde Staten weigeren steeds vaker topsporters aan de grens. De Braziliaanse tafeltennisser Hugo Calderano kwam het land niet in. Hij was daar om een toernooi te spelen met een prijzenpot van meer dan een miljoen dollar.

De Braziliaanse tafeltennisser Calderano, vice-wereldkampioen en nummer 3 van de wereld, is geweigerd in de VS. Hij zou deelnemen aan de Grand Smash in Las Vegas, een van de belangrijkste toernooien, maar kreeg geen visum van de Amerikaanse autoriteiten.

De weigering is gebaseerd op de 'Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act' uit 2015. Deze wetgeving verbiedt personen die in zogenaamde risicolanden zijn geweest, de toegang tot de VS. Vorige maand werd de Argentijnse voetballer Ayrton Costa ook geweigerd aan de grens. Hij moest het WK voor Clubs daardoor missen.

Cuba

In het geval van Calderano is een bezoek aan Cuba in 2023 de reden voor de weigering. Hij was daar voor het Pan-Amerikaans kampioenschap en het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Parijs 2024, waar hij vierde werd.

Het management van Calderano heeft alles geprobeerd om de situatie op te lossen, inclusief contact met de Amerikaanse Tafeltennisbond (USATT) en het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité (USOPC). Zelfs het gebruik van zijn Portugese paspoort leverde Calderano geen visum op.

"Ik heb hetzelfde protocol gevolgd als bij al mijn eerdere reizen naar de VS met mijn Portugese paspoort. Toen ik over de situatie werd geïnformeerd, heb ik mijn hele team gemobiliseerd om een regulier spoedvisum te krijgen, maar helaas is dat niet op tijd gelukt. Het is frustrerend om een van de belangrijkste competities van het seizoen te missen door zaken buiten mijn controle, vooral na zulke positieve resultaten."

Prijzengeld

Op de Grand Smash in Las Vegas ligt een prijzenpot van liefst 1,55 miljoen dollar klaar. De winnaar neemt 100.000 dollar mee naar huis, terwijl het verliezen in de eerste ronde 4000 dollar zou opleveren. Dit loopt de Braziliaanse tafeltennisser minimaal mis.